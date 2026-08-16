Najbolja drugarica i dobra knjiga će vas uvek najbolje razumeti. Ona će vas podržati u svemu, dok će štivo koje ispred sebe držite ublažiti vašu muku jer se glavna junakinja bori sa baš istim problemom.
Upravo zbog takvih situacija nastala je biblioterapija. Ona spaja dobrobit čitanja i psihologiju, jer podrazumeva izbor knjige u skladu sa našim emocionalnim stanjem.
Cilj je jednostavan: da nam pomogne da lakše prebrodimo težak period, bolje razumemo sopstvene emocije ili sagledamo probleme iz drugačije perspektive.
Reč je o svojevrsnom čitanju za bolje raspoloženje.
Pomaže nam da se osećamo manje usamljeno
Gubitak bliske osobe, raskid, gubitak posla… bilo koja vrsta gubitka jako je teška. Kada prolazimo kroz tako izazovan period, često imamo osećaj da smo sami u svemu tome.
Biblioterapija nam, osim što pruža priliku da nakratko pobegnemo od svakodnevice, može pomoći i da sagledamo situaciju iz druge perspektive, u zavisnosti od knjiga koje izaberemo.
Pomaže nam da bolje razumemo emocije
Ova prednost povezana je sa prethodnom. Čitanje priče koja je slična našoj omogućava nam da lakše razumemo ono kroz šta prolazimo, jer situaciju posmatramo iz ugla druge osobe.
Takva perspektiva pomaže nam da pronađemo prave reči za ono što osećamo, uz određenu emocionalnu distancu, i tako jasnije sagledamo sopstvena osećanja bez potrebe da se direktno izložimo.
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