Najbolja drugarica i dobra knjiga će vas uvek najbolje razumeti. Ona će vas podržati u svemu, dok će štivo koje ispred sebe držite ublažiti vašu muku jer se glavna junakinja bori sa baš istim problemom.

Upravo zbog takvih situacija nastala je biblioterapija. Ona spaja dobrobit čitanja i psihologiju, jer podrazumeva izbor knjige u skladu sa našim emocionalnim stanjem.