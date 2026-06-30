Keti Li Giford je imala veoma tešku godinu.

Pre nešto više od godinu dana ugradila je totalnu protezu kuka, a zatim je morala na još jednu operaciju nakon što je, pokušavajući da se igra sa unucima, bila previše aktivna i ponovo povredila kuk. Jedne noći slomila je ruku kada se u snu nezgodno okrenula na nju, a potom je zbog pada na neravnom trotoaru zadobila još jedan prelom. Kada je primetila da joj je narušena percepcija dubine, podvrgla se operaciji katarakte na oba oka.

„Osećam se kao gospodin Krompirko! Jedan deo otpadne, pa onda drugi“, kaže Gifordova (72) u naslovnoj priči novog broja magazina People , koji će biti u prodaji od petka. „Ali čovek mora da zadrži smisao za humor bez obzira na sve. Hvala Bogu, to nikada nisam izgubila, čak ni u svojim najtežim trenucima. Jaka sam ženska.“

Zaista, tokom čitavog dana — od video-intervjua u njenom glavnom domu do fotografisanja na njenom seoskom imanju u provansalskom stilu, nedaleko od Nešvila — nije prestajala da zbija šale i širi dobro raspoloženje. „Volela bih da me ljudi pamte kao nekoga za koga će, čak i ako su me sreli samo jednom, pomisliti: ‘Bila je ljubazna. Nasmejala me je.’“

Posledice

Od svoje prve velike prilike u televizijskom šou-programu „Name That Tune“ 1977. godine, Gifordova kaže da je „osvojila mnogo planinskih vrhova“, prelazeći „iz jednog projekta u drugi“, što je ostavilo traga na njenom telu.

„Veliki deo toga bio je fizički veoma zahtevan“, kaže ona. „Sećam se da sam tokom božićne sezone 2006. pet nedelja igrala u mjuziklu „Annie“ u Medison Skver Gardenu, gde sam tumačila gospođicu Hanigan. Želela sam da moja gluma bude dovoljno upečatljiva da je vide i mala deca koja sede dalje od bine. Izvodila sam i komične padove.“

„Kada se osvrnem na sve ove godine u ovoj industriji, pomislim: ‘Ne mogu da verujem da se nisam raspala mnogo ranije’“, nastavlja ona. „Nikada nisam zlostavljala svoje telo, samo sam ga mnogo koristila.“

Teški trenuci

Tokom poslednje tri godine dobila je petoro unučadi: sin Kodi dobio je Frenka (4), Forda (2) i Fejt (10 meseci), dok njena ćerka Kasidi ima sina Fina (3) i ćerku Rouzi (1). Zbog fizičkih bolova teško joj je padalo što nije mogla da provodi vreme sa njima onako kako je želela.

„Nisam mogla da ih nosim, nisam mogla da ih grlim i mazim, nisam mogla da trčim i igram se s njima“, kaže ona. „Sve što sam mogla bilo je da sedim pored njih, pevam im i smišljam smešne pesmice.“

Gifordova se seća da se molila u svojim najtežim trenucima: „Gospode, ako je ovo sve što si još namenio za mene, želim da se vratim kući.“

„Nekoliko puta sam poželela da umrem“, kaže ona. „Nisam nameravala da naudim sebi. Nisam htela da izvršim samoubistvo. Jednostavno više nisam želela da budem ovde — ma koliko blagoslovena bila.“

Oporavak

Zahvaljujući operacijama, fizikalnoj terapiji šest dana nedeljno i terapiji matičnim ćelijama, Gifordova kaže da se sada uspešno oporavlja i da ponovo „trči na sve strane“ sa svojim unucima.

„Svi su divni“, kaže ona. „Nadam se, ako Bog da, da ću imati još mnogo, mnogo godina koje ću provesti sa njima.“

Na poslovnom planu, nedavno je završila snimanje dokumentarnog filma o svom životu, čija je producentkinja njena dugogodišnja prijateljica Kris Džener. Napisala je i više od deset knjiga, među kojima je i njeno najnovije izdanje „Nero and Paul“, deo serijala „ Ancient Evil, Living Hope“.

Nasleđe

U poslednje vreme razmišlja i o svom životnom nasleđu. Nakon što je poslednjih sedam godina provela u Tenesiju, pišući knjige religiozne publicistike, odlučila je da proda kuću u Konektikatu u kojoj su ona i Frenk Giford odgajali svoju decu, Kodija i Kasidi. Nekretnina je stavljena na prodaju po neverovatnoj ceni od 100 miliona dolara. „Trebalo nam je mnogo vremena da odlučimo da smo spremni za to“, kaže ona.

Gifordova, koja je duboko posvećena svojoj veri, ističe da je oduvek ostajala verna sebi.

„Mislim da je tajna ne samo u tome da budete živi, već i da zaista živite punim plućima, u autentičnosti“, kaže ona. „Nikada nisam bila drugačija osoba pred kamerama nego van njih. Nikada nisam odvajala svoj duhovni život od svog svakodnevnog života. Za mene je to jedno te isto.“

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