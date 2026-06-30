Iako deluje osvežavajuće, veoma hladna voda može usporiti proces hidratacije.

Organizam najpre mora da je zagreje do telesne temperature pre nego što je iskoristi, zbog čega žeđ može brže da se vrati. Istovremeno, telo troši dodatnu energiju na zagrevanje vode, što kod nekih ljudi može izazvati osećaj umora.

Može li hladna voda da izazove bol u stomaku?

Pijenje veoma hladne vode može dovesti do privremenog sužavanja krvnih sudova u digestivnom sistemu.

Zbog toga se apsorpcija vode može usporiti, a kod pojedinih ljudi javiti nelagodnost u stomaku ili problemi sa varenjem, naročito ako vodu piju naglo i u velikim količinama.

Kako se najbolje hidrirati tokom leta?

Najbolje je da voda bude sobne temperature ili blago rashlađena, jer je organizam lakše i brže apsorbuje. Osim što doprinosi efikasnijoj hidrataciji, voda koja nije previše hladna može pozitivno uticati i na varenje.