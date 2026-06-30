More samo što nije stiglo, kupaći čeka u fioci, a najveći problem mnogim ženama nije vaga - nego onaj višak koji „kipi“ sa strane, preko stomaka i struka.
Znate onaj osećaj kad obučete kupaći, pogledate se u ogledalo i pomislite:
„E, samo da skinem još ovo malo.“
Dobra vest je da za dve nedelje može dosta toga da se promeni.
Ne pričamo o čudima preko noći, već o realnim rezultatima - manje nadutosti, manje zadržavanja vode i vidno ravniji stomak.
Najveći problem često nisu kilogrami, već nadutost, loša ishrana, previše soli, slatkiša i grickalica.
Zbog svega toga stomak izgleda veće nego što zaista jeste.
Zato je prvi korak da izbacite ono što vas naduvava.
To znači manje belog brašna, peciva, gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane.
Umesto toga, fokus treba da bude na laganoj i čistoj hrani.
Za doručak su odlična kuvana jaja, jogurt ili ovsena kaša.
Ručak neka bude meso ili riba uz veliku salatu ili kuvano povrće.
Večera lagana - jogurt, salata, tunjevina ili povrće.
Uz to, pijte dosta vode.
Minimum dve litre dnevno.
Kad organizam izbaci višak vode i toksina, stomak se menja brže nego što mislite.
Veliku razliku pravi i kretanje.
Ne morate u teretanu.
Dovoljno je 30 do 40 minuta bržeg hoda dnevno.
Upravo ta kombinacija - manje soli, više vode, laganija hrana i malo kretanja - daje prve rezultate već posle nekoliko dana.
Mnoge žene kažu da im je stomak splasnuo već posle 3 do 4 dana.
Za dve nedelje razlika može biti ozbiljno vidljiva.
Suština je jednostavna.
Ne treba vam gladovanje.
Treba vam disciplina samo 14 dana.
Dovoljno da na plažu odete rasterećenije, zadovoljnije i sa više samopouzdanja.