More samo što nije stiglo, kupaći čeka u fioci, a najveći problem mnogim ženama nije vaga - nego onaj višak koji „kipi“ sa strane, preko stomaka i struka.

Znate onaj osećaj kad obučete kupaći, pogledate se u ogledalo i pomislite:

„E, samo da skinem još ovo malo.“

Dobra vest je da za dve nedelje može dosta toga da se promeni.

Ne pričamo o čudima preko noći, već o realnim rezultatima - manje nadutosti, manje zadržavanja vode i vidno ravniji stomak.

Najveći problem često nisu kilogrami, već nadutost, loša ishrana, previše soli, slatkiša i grickalica.

Zbog svega toga stomak izgleda veće nego što zaista jeste.

Zato je prvi korak da izbacite ono što vas naduvava.

To znači manje belog brašna, peciva, gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane.

Umesto toga, fokus treba da bude na laganoj i čistoj hrani.

Za doručak su odlična kuvana jaja, jogurt ili ovsena kaša.

Ručak neka bude meso ili riba uz veliku salatu ili kuvano povrće.

Večera lagana - jogurt, salata, tunjevina ili povrće.

Uz to, pijte dosta vode.

Minimum dve litre dnevno.

Kad organizam izbaci višak vode i toksina, stomak se menja brže nego što mislite.

Veliku razliku pravi i kretanje.

Ne morate u teretanu.

Dovoljno je 30 do 40 minuta bržeg hoda dnevno.

Upravo ta kombinacija - manje soli, više vode, laganija hrana i malo kretanja - daje prve rezultate već posle nekoliko dana.

Mnoge žene kažu da im je stomak splasnuo već posle 3 do 4 dana.

Za dve nedelje razlika može biti ozbiljno vidljiva.

Suština je jednostavna.

Ne treba vam gladovanje.

Treba vam disciplina samo 14 dana.

Dovoljno da na plažu odete rasterećenije, zadovoljnije i sa više samopouzdanja.