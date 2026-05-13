Kris Jenner još jednom je pokazala da ume da se našali na svoj račun. U najnovijoj epizodi TV serijala The Kardashians, tokom boravka u Paris, otvoreno je govorila o estetskim zahvatima i kroz humor komentarisala svoj izgled.

U razgovoru sa ćerkom Kim Kardashian, Kris je u šali rekla da je njen nos verovatno jedina potpuno prirodna stvar na njenom licu. Kim je zatim nastavila u istom duhu i kroz osmeh dodala da su njeni zubi potpuno prirodni, pa je njihov razgovor brzo postao jedan od zapaženijih trenutaka epizode.

— Nikad nisam radila fasete, draga — rekla je.

U međuvremenu, Krisin osvežen izgled poslednjih nedelja izazvao je veliku pažnju medija, posebno nakon njenog pojavljivanja na devojačkoj večeri Lauren Sánchez u Paris. Nedugo zatim pojavile su se informacije da je pred 70. rođendan uradila lifting lica, o čemu je kasnije i sama otvoreno govorila u intervjuu za Vogue Arabia, potvrđujući da o estetskim zahvatima nema problem da priča javno.

— Radila sam facelifting pre otprilike 15 godina, pa je bilo vreme za osveženje. Odlučila sam se

za facelifting jer želim biti najbolja verzija sebe, a to me čini srećnom — ispričala je ona.

Objasnila je kako ona gleda na starenje:



— Samo zato što starite, ne znači da biste trebali odustati od sebe. Ako se osećate ugodno u

svojoj koži i želite graciozno da starite - što znači da ne želite ništa da radite na sebi - onda

nemojte ništa ni raditi. Ali za mene, ovo je graciozno starenje. To je moja verzija.



Ona je dodala kako detalje o zahvatu deli jer veruje da "to može biti inspirativno za ljude koji se

ne osećaju sjajno u svojoj koži".

— Čak i kad sam imala zamenu kuka, snimili smo to. Uverena sam da deljenje ovih stvari može

biti korisno — rekla je za Vogue Arabia, a otkrila je da su uz nju na dan operacije bile ćerke Kajli i

Kim.



Kris Džener već godinama otvoreno priča o estetskim zahvatima. Priznala je višestruka

povećanja grudi, smanjenje ušne resice 2018. godine, a otkrila je i da redovno radi botoks.