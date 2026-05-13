Kris Jenner još jednom je pokazala da ume da se našali na svoj račun. U najnovijoj epizodi TV serijala The Kardashians, tokom boravka u Paris, otvoreno je govorila o estetskim zahvatima i kroz humor komentarisala svoj izgled.

U razgovoru sa ćerkom Kim Kardashian, Kris je u šali rekla da je njen nos verovatno jedina potpuno prirodna stvar na njenom licu. Kim je zatim nastavila u istom duhu i kroz osmeh dodala da su njeni zubi potpuno prirodni, pa je njihov razgovor brzo postao jedan od zapaženijih trenutaka epizode.

Nikad nisam radila fasete, draga — rekla je.

U međuvremenu, Krisin osvežen izgled poslednjih nedelja izazvao je veliku pažnju medija, posebno nakon njenog pojavljivanja na devojačkoj večeri Lauren Sánchez u Paris. Nedugo zatim pojavile su se informacije da je pred 70. rođendan uradila lifting lica, o čemu je kasnije i sama otvoreno govorila u intervjuu za Vogue Arabia, potvrđujući da o estetskim zahvatima nema problem da priča javno.

Radila sam facelifting pre otprilike 15 godina, pa je bilo vreme za osveženje. Odlučila sam se
za facelifting jer želim biti najbolja verzija sebe, a to me čini srećnom — ispričala je ona.

Objasnila je kako ona gleda na starenje:


Samo zato što starite, ne znači da biste trebali odustati od sebe. Ako se osećate ugodno u
svojoj koži i želite graciozno da starite - što znači da ne želite ništa da radite na sebi - onda
nemojte ništa ni raditi. Ali za mene, ovo je graciozno starenje. To je moja verzija.


Ona je dodala kako detalje o zahvatu deli jer veruje da "to može biti inspirativno za ljude koji se
ne osećaju sjajno u svojoj koži".

Čak i kad sam imala zamenu kuka, snimili smo to. Uverena sam da deljenje ovih stvari može
biti korisno — rekla je za Vogue Arabia, a otkrila je da su uz nju na dan operacije bile ćerke Kajli i
Kim.


Kris Džener već godinama otvoreno priča o estetskim zahvatima. Priznala je višestruka
povećanja grudi, smanjenje ušne resice 2018. godine, a otkrila je i da redovno radi botoks.