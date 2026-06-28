Frizer Kim Kardašijan, Kris Eplton, ovih dana uživa na odmoru u Italiji, gde je viđen na luksuznoj jahti u društvu svoje ćerke Kiti-Blju. Četrdesettrogodišnji stilista pokazao je zavidnu formu.

Kris je na odmor otišao neposredno pre početka priprema za novu sezonu popularnog plesnog takmičenja "Strictly Come Dancing", u kojem će biti jedan od učesnika. Takmičari ovog šou-programa prolaze kroz intenzivne treninge koji podrazumevaju najmanje 12 sati vežbanja nedeljno.

Društvo mu je pravila dvadesetjednogodišnja ćerka Kiti-Blju, koju je dobio sa bivšom partnerkom Kejti Katon. Bivši par ima i sina Bilija, koji ima 23 godine. Izvori bliski stilisti navode da je Kris želeo da iskoristi nekoliko slobodnih dana i provede kvalitetno vreme sa decom, posebno nakon veoma napornog poslovnog perioda.

Eplton je nedavno na društvenim mrežama podelio fotografiju sa sinom i ćerkom, uz poruku da su upravo oni najlepše poglavlje njegovog života.

Kris Eplton je svetski poznat frizer koji je sarađivao sa brojnim zvezdama, među kojima su Kim Kardašijan, Dženifer Lopez, Britni Spirs, Sofija Vergara, Arijana Grande i Kejti Peri. Njegov rad našao se na naslovnicama prestižnih modnih magazina, a nedavno je objavio i autobiografiju "Tvoji koreni te ne određuju", koja se našla na listi bestselera "Njujork tajmsa".

Govoreći o učešću u emisiji "Strictly Come Dancing", Kris je rekao da je uzbuđen zbog povratka u Veliku Britaniju i novog iskustva, ističući da je uvek verovao da se najbolje stvari dešavaju kada se usudimo da probamo nešto novo.



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