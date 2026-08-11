Ako vam treba brz, jeftin i jednostavan kolač za koji ne morate ni da vadite mikser, ovaj recept za brauni bez jaja ili čuveni embargo kolač mogao bi da postane jedan od vaših omiljenih. Bez obzira na to što se pravi od jednostavnih i jeftinih sastojaka, kolač je sočan, mekan i preukusan, pa ne čudi što ga već godinama svi obožavaju.

Brauni bez jaja i mleka

Sastojci:

2 čaše (od 200 ml) brašna

2 čaše šećera

2 čaše vode

1/2 čaše ulja

3 kašike džema od kajsije (ili po želji)

1 kašičica praška za pecivo

2 kašičice kakaoa

Priprema:

U činiju staviti brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao i kašikom izmešati. Zatim dodati vodu, ulje, sjediniti, pa umešati džem. Sipati u pleh obložen pek papirom i peći 20 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni. Po želji, kolač se može preliti glazurom od čokolade ili posuti šećerom u prahu.

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