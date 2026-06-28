Ovan

Ponedeljak vam donosi priliku da pokrenete važne planove. Budite odlučni, ali izbegavajte ishitrene reakcije u komunikaciji.

Bik

Fokus je na poslu i finansijama. Dobra organizacija pomoći će vam da završite više nego što ste planirali.

Blizanci

Vaše ideje privlače pažnju. Iskoristite dan za razgovore, pregovore i donošenje odluka koje mogu biti važne za naredni period.

Rak

Emocije će biti izraženije nego inače. Ne dozvolite da vas tuđa očekivanja opterete, slušajte svoju intuiciju.

Lav

Pred vama je dinamičan dan sa mnogo kontakata. Moguća je vest ili poziv koji će vas prijatno iznenaditi.

Devica

Poslovne obaveze dolaze u prvi plan. Vaša preciznost i odgovornost biće primećene, a trud može doneti konkretne rezultate.

Vaga

Ponedeljak je povoljan za rešavanje nesporazuma i uspostavljanje boljih odnosa. Diplomatičnost će biti vaš najveći adut.

Škorpija

Moguće su promene u planovima, ali će se pokazati korisnim. Budite fleksibilni i ne insistirajte da sve ide po vašem.

Strelac

Otvaraju se nove mogućnosti za učenje, putovanja ili poslovne kontakte. Dan donosi optimizam i motivaciju.

Jarac

Obratite pažnju na finansijske odluke i ne žurite sa većim troškovima. Strpljenje će vam se isplatiti.

Vodolija

Partnerski odnosi su u fokusu. Iskren razgovor može rešiti dilemu koja vas već neko vreme prati.

Ribe

Posvetite više pažnje zdravlju i svakodnevnim obavezama. Dobra organizacija doneće vam osećaj mira i veću produktivnost.