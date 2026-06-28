Astrološka prognoza za 29. jun 2026. godine donosi zanimljive vesti za tri horoskopska znaka: Blizance, Strelca i Ribe, kojima se, prema tumačenju, otvara period neočekivane sreće i povoljnih prilika pod uticajem Jupitera, planete sreće, u znaku Raka.

Blizance tog dana može da iznenadi susret sa starim prijateljem, koji u njihov život donosi nove mogućnosti i ideje. Ovaj neočekivani kontakt može da pokrene niz događaja i otvori vrata prilikama koje ranije nisu bile dostupne, pa će Blizanci imati osećaj da im se stvari konačno slažu u njihovu korist.

Strelčevi, kojima je Jupiter vladajuća planeta, mogu da očekuju snažan talas optimizma i sreće. Bez posebnog plana ili očekivanja, mogli bi da se nađu u situacijama koje im donose napredak u ljubavi, poslu i ličnom životu. Naglašava se osećaj zahvalnosti i energije koja ih vodi ka novim mogućnostima.

Ribe će tog dana dobiti priznanje za svoj trud i rad, iako to nisu očekivale. Okolina će konačno primetiti njihov doprinos i posvećenost, što im donosi zadovoljstvo i dodatnu motivaciju za budućnost.

Sve u svemu, 29. jun se za ova tri znaka opisuje kao dan neočekivanih, ali vrlo pozitivnih preokreta, koji donose osećaj sreće, zahvalnosti i novih prilika.