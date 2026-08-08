Vozač Ferarija ovog leta ne krije koliko uživa u društvu rijaliti zvezde i osnivačice brenda SKIMS. Njih dvoje sve češće dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, od odmora i šetnji do druženja sa porodicom i prijateljima.

Hamilton je nedavno objavio niz fotografija koje prikazuju kako provodi vreme van trkačke staze. Uz fotografije je napisao da se odmara, obnavlja energiju i „puni baterije“.

Na jednoj od fotografija on i Kim poziraju tokom zajedničke šetnje, dok je ona obučena u sportski komplet. Na drugoj fotografiji Kardašijanova je pokazala potpuno drugačije izdanje - pojavila se u elegantnoj kombinaciji sa štiklama i bomber-jaknom.

Hamilton stigao i na set njene serije

Njihova bliskost nije ograničena samo na odmore i privatna druženja. Hamilton je posetio Kim i na snimanju serije „All's Fair“, u kojoj ona ima jednu od uloga.

Kardašijanova je tom prilikom bila obučena u crni baršunasti komplet i nosila je upečatljiv šešir sa čipkastim detaljima. Hamilton je ranije primećen i kako joj na set donosi ručak, što je dodatno podgrejalo priče o njihovoj bliskosti.

Iako su informacije o njihovoj vezi dugo bile predmet nagađanja, javnost je početkom godine počela intenzivnije da ih povezuje, a tokom leta njih dvoje su sve češće viđani zajedno.

Zajedno proveli vreme i sa Kimino četvoro dece

Posebnu pažnju privukle su fotografije sa njihovog odmora na jezeru u julu. Kim i Luis tada su vreme provodili sa porodicom, a Hamilton je pozirao i sa njenom decom koju ima iz prethodnog braka sa Kanjeom Vestom.

Upravo taj detalj mnogima je bio posebno značajan, jer Kim veoma pažljivo bira ljude koji imaju pristup njenoj deci.

Izvor koji je ranije govorio za magazin People naveo je da je Kardašijanova veoma zaštitnički nastrojena prema deci i da nova poznanstva ne shvata olako. Prema njegovim rečima, činjenica da je Hamilton provodio vreme sa decom pokazuje koliko poverenja Kim ima u njega.

Njih dvoje tako ovog leta sve više vremena provode zajedno, a fotografije sa odmora, porodičnih druženja i zajedničkih aktivnosti dodatno su pojačale utisak da je njihov odnos postao veoma blizak.