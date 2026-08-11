Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se 12. avgusta, a reč je o fenomenu koji jako dugo nismo imali prilike da vidimo. Međutim, ovo pomračenje ima i mali astrološki dodatak. Ovog puta pomračenje Sunca događa se tokom mladog Meseca u Lavu.

Pomračenje Sunca i mlad Mesec u Lavu: Počinje novi ciklus

U astrologiji mlad Mesec uvek nosi simboliku novog početka. On označava novi ciklus, posebno kada se događa u znaku Lava. Ono što ovaj mlad Mesec čini posebno zanimljivim, osim samog pomračenja, jeste činjenica da se događa u trenutku kada se većina planeta nalazi u vatrenim znacima. Pred nama je period radosti, kreativnosti i strasti.

Strast

Pomračenje Sunca tokom mladog Meseca donosi retku priliku za novi početak, zbog čega predstavlja jedan od najvažnijih astroloških datuma. Ipak, postoji jedan detalj koji bi mogao da zakomplikuje stvari. Pluton u retrogradnom hodu kroz Vodoliju, koji se nalazi u opoziciji sa ovim mladim Mesecom, naglašava tenzije u našim životima povezane sa odnosima moći. Ovo bi moglo da nam pomogne da konačno progledamo i shvatimo šta nas u nekoj situaciji sputava. Sličan efekat ima i retrogradni Neptun.

Kako će pomračenje Sunca i mlad Mesec uticati na svaki horoskopski znak?

Lavovi, Ovnovi i Strelčevi biće među znakovima koji će najviše osetiti uticaj mladog Meseca, ali će istovremeno biti i među najvećim srećnicima. Sva tri vatrena znaka nalaze se pod uticajem kosmičke energije koja im uglavnom ide naruku. Ovo pomračenje ističe njihove nežnije i smirenije osobine, poput samopouzdanja i spremnosti da podele emocije sa drugima.

Blizanci, Vage i Rakovi jednostavno neće moći da odole razigranoj energiji mladog Meseca u Lavu. Nestašna strana ova tri horoskopska znaka biće posebno izražena, pa je ovo idealan trenutak za započinjanje razgovora, čak i ako je reč o nekoj neprijatnoj ili teškoj temi.

Razgovor

Device, Jarčevi i Ribe mogu očekivati da mlad Mesec dodatno ojača njihovo samopouzdanje i sposobnost da sagledaju sopstvene postupke. Biće im lakše da razumeju ono što osećaju, bez potrebe da umanjuju ili skrivaju svoje emocije.

Bikovi, Škorpije i Vodolije mogli bi da osete izvesnu napetost. Kod njih se može javiti potreba da dominiraju razgovorom ili da po svaku cenu dokažu da su u pravu. Ipak, uz otvorenu i jasnu komunikaciju, ovaj dan može im doneti novu energiju i pomoći da se ponovo usredsrede na ono što ih zaista čini srećnim, prenosi Elle.

 

 

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