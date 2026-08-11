Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se 12. avgusta, a reč je o fenomenu koji jako dugo nismo imali prilike da vidimo. Međutim, ovo pomračenje ima i mali astrološki dodatak. Ovog puta pomračenje Sunca događa se tokom mladog Meseca u Lavu.

Pomračenje Sunca i mlad Mesec u Lavu: Počinje novi ciklus

U astrologiji mlad Mesec uvek nosi simboliku novog početka. On označava novi ciklus, posebno kada se događa u znaku Lava. Ono što ovaj mlad Mesec čini posebno zanimljivim, osim samog pomračenja, jeste činjenica da se događa u trenutku kada se većina planeta nalazi u vatrenim znacima. Pred nama je period radosti, kreativnosti i strasti.

Pomračenje Sunca tokom mladog Meseca donosi retku priliku za novi početak, zbog čega predstavlja jedan od najvažnijih astroloških datuma. Ipak, postoji jedan detalj koji bi mogao da zakomplikuje stvari. Pluton u retrogradnom hodu kroz Vodoliju, koji se nalazi u opoziciji sa ovim mladim Mesecom, naglašava tenzije u našim životima povezane sa odnosima moći. Ovo bi moglo da nam pomogne da konačno progledamo i shvatimo šta nas u nekoj situaciji sputava. Sličan efekat ima i retrogradni Neptun.

Kako će pomračenje Sunca i mlad Mesec uticati na svaki horoskopski znak?

Lavovi, Ovnovi i Strelčevi biće među znakovima koji će najviše osetiti uticaj mladog Meseca, ali će istovremeno biti i među najvećim srećnicima. Sva tri vatrena znaka nalaze se pod uticajem kosmičke energije koja im uglavnom ide naruku. Ovo pomračenje ističe njihove nežnije i smirenije osobine, poput samopouzdanja i spremnosti da podele emocije sa drugima.

Blizanci, Vage i Rakovi jednostavno neće moći da odole razigranoj energiji mladog Meseca u Lavu. Nestašna strana ova tri horoskopska znaka biće posebno izražena, pa je ovo idealan trenutak za započinjanje razgovora, čak i ako je reč o nekoj neprijatnoj ili teškoj temi.

Device, Jarčevi i Ribe mogu očekivati da mlad Mesec dodatno ojača njihovo samopouzdanje i sposobnost da sagledaju sopstvene postupke. Biće im lakše da razumeju ono što osećaju, bez potrebe da umanjuju ili skrivaju svoje emocije.