Dženifer Lopez je na svom Instagramu podelila retke porodične trenutke sa svojom decom, blizancima Maksom i Emom, dok obilaze Italiju.

Pevačica i glumica retko javno izlaže svoju decu pa je ova objava privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

- Putovanje s mojim kokosima pre nego što odu na koledž - napisala je Lopez u opisu objave.

Tokom boravka u Italiji, uživali su u hrani te obilasku muzeja i istorijskih znamenitosti, a posetili su rimski Koloseum i vozili se gondolom u Veneciji, gde su tinejdžeri pozirali za fotografije s majkom.

Dok je Lopez nosila niz elegantnih haljina, njena deca su zadržala ležeran sportski stil u majicama kratkih rukava i farmerkama.

Deo pratilaca primetio je neobično ponašanje blizanaca. Oni na većini fotografija tapkaju po mobilnom telefonu i imaju slušalice u ušima te se čini kako ih ne zanimaju preterano italijanske znamenitosti.

- Tako tužno... na gondoli u Veneciji, a nos u mobilnom. Ne mogu se oteti utisku da smo kao društvo nešto izgubili - napisala je jedna korisnica Instagrama.

- Stalno sa slušalicama na ušima? Tužno, tužno, tužno - glasio je drugi komentar.

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