Vozač „Formule 1“ Luis Hamilton podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama niz fotografija sa odmora, a među njima su se našli i dosad neviđeni trenuci sa Kim Kardašijan.

Njih dvoje su veliki deo leta proveli zajedno, u društvu njene dece, porodice i prijatelja.

Uz fotografije je kratko napisao: „Odmor, oporavak, punjenje baterija“, a u galeriji se može videti kako izgleda njihovo vreme van reflektora.

Leto su proveli sa njenom decom

Na nekoliko fotografija vidi se i Kim Kardašijan. Na jednoj od njih ona opušteno šeta pored Hamiltona. Tu je i fotografija sa glumicom Glen Klouz, nastala na setu druge sezone serije „All's Fair“, u kojoj Kim ima jednu od uloga.

Čini se da leto za ovaj poznati par nije prošlo samo u glamuroznim izlascima. Hamilton i Kardašijan deo odmora proveli su u prirodi, na jezeru, a društvo su im pravila i Kimina deca.

Na fotografijama se vidi kako zajedno uživaju u različitim aktivnostima, od planinarenja i plivanja do vožnje vodenih skutera. Sa njima su bili i članovi porodice, među kojima Hamiltonova nećaka Vilou i nećak Kejden.

Ovaj zajednički odmor posebno je privukao pažnju jer je Kim u Hamiltonovo društvo uključila i svoju decu, što se u javnosti tumači kao znak da su se ozbiljno zbližili.

Kim ne pušta svakog dečka blizu dece

Izvor blizak rijaliti zvezdi ranije je za „People“ rekao da Kim veoma pažljivo bira ljude kojima dozvoljava da budu blizu njene dece.

Prema njegovim rečima, ona je veoma zaštitnički nastrojena prema njima i ne upoznaje ih olako sa novim ljudima. Zbog toga činjenica da Hamilton već provodi vreme sa decom za mnoge predstavlja važan detalj u priči o njihovom odnosu.

Njihova zajednička druženja nisu novost. Početkom godine viđeni su u Parizu, a kasnije su, prema pisanju američkih medija, zajedno putovali i u Tokio, gde su im se pridružila Kimina mlađa deca.

Zajedno su od početka godine

Kim Kardašijan i Luis Hamilton viđaju se od početka godine, ali su svoju vezu pokušali da sakriju od javnosti. Međutim, kao i sve tajne, i to se saznalo.

Poslednjih meseci sve češće ih viđaju zajedno, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu i ljudi se pitaju da li je to zaista preraslo u ozbiljnu vezu.

Hamiltonova nova galerija fotografija privlači veliku pažnju jer je pokazao opuštene trenutke zajedničkog letovanje, sa Kiminom decom i ostalim članovima porodice.

Fotografije sa jezera možda najbolje pokazuju da im ovog leta nije bilo potrebno mnogo više od dobrog društva, prirode i malo vremena za predah.

Video: