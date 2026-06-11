Peri Edvards se osvrnula na svoju vezu sa Zejnom Malikom.

Engleska pevačica (32) je otkrila da je došlo do „preklapanja“ između kraja njene veridbe sa Zejnom Malikom (33) i početka njegove veze sa Điđi Hadid, u epizodi podkasta „Great Company with Jamie Laing“, objavljenoj u sredu, 10. juna.

„Kada patite od slomljenog srca, to je pakleno. Ne možete da jedete. Ne možete da spavate. Osećate se užasno. Osećate se napušteno i kao da niste dovoljno dobri, i imate osećaj da vas je neko ostavio zbog nečeg boljeg“, rekla je Edvardsova o raskidu sa bivšim članom grupe „One Direction“.

Rekla je da je imala osećaj da se ceo svet tada gleda u nju i da joj se podsmeva.

Edvardsova je rekla da smatra da je Malik lakše podneo raskid jer je postojalo „određeno preklapanje“ sa njegovom sledećom vezom.

„Kada nastavljate dalje sa nekim drugim, uvek vam je lakše. Kada ste vi taj koji je ostavljen, tada je teško. Jer je to kao: ‘O, s**nje, ostavili su me zbog nekog lepšeg. Nekog boljeg od mene’,“ rekla je ona.

„Onda imate pesmu koju su napisali o vama, ali je u spotu neko drugi. To je bila jedna stvar za drugom, za drugom“, prisetila se zvezda, spominjući Malikovu pesmu „PILLOWTALK“.

Edvardsova, koja je sada verena za fudbalera Aleksa Okslejd-Čembrlena, je rekla da ju je to iskustvo „navelo da shvati da je to bilo veoma nezdravo“.

„Možeš to nazvati mladalačkom ljubavlju ili kako god želiš, i kao da te to ponese. I mislim da mi je sada, kada sam iskusila šta je zdrava ljubav, to zaista lepo. Ne tera te da se stalno osećaš kao da ti je muka u stomaku“, rekla je ona.

Veridba

Edvardsova i Malik su se upoznali u emisiji „X Faktor UK“ 2011. godine. Nakon nekoliko godina veze, verio ju je u avgustu 2013. godine.

Dvogodišnju veridbu su raskinuli u avgustu 2015. godine.

Nova ljubav

Malik i Hadidova (31) su pokrenuli glasine o vezi krajem 2015. godine i javno potvrdili svoju vezu tog decembra. U vezi su bili povremeno tokom nekoliko godina i imaju ćerku Kai, koja ima 5 i po godina.

People je potvrdio je u oktobru 2021. godine da su Malik i Hadidova raskinuli.

Edvardsova je 2016. godine govorila o raskidu sa Malikom u knjizi grupe „Litle Mix“ pod nazivom „One World“ i tvrdila da je on veridbu okončao putem poruke.

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