Peri Edvards se osvrnula na svoju vezu sa Zejnom Malikom.

Engleska pevačica (32) je otkrila da je došlo do „preklapanja“ između kraja njene veridbe sa Zejnom Malikom (33) i početka njegove veze sa Điđi Hadid, u epizodi podkasta „Great Company with Jamie Laing“, objavljenoj u sredu, 10. juna.

„Kada patite od slomljenog srca, to je pakleno. Ne možete da jedete. Ne možete da spavate. Osećate se užasno. Osećate se napušteno i kao da niste dovoljno dobri, i imate osećaj da vas je neko ostavio zbog nečeg boljeg“, rekla je Edvardsova o raskidu sa bivšim članom grupe „One Direction“.

Rekla je da je imala osećaj da se ceo svet tada gleda u nju i da joj se podsmeva.

Edvardsova je rekla da smatra da je Malik lakše podneo raskid jer je postojalo „određeno preklapanje“ sa njegovom sledećom vezom.

Zejn i Peri

„Kada nastavljate dalje sa nekim drugim, uvek vam je lakše. Kada ste vi taj koji je ostavljen, tada je teško. Jer je to kao: ‘O, s**nje, ostavili su me zbog nekog lepšeg. Nekog boljeg od mene’,“ rekla je ona.

„Onda imate pesmu koju su napisali o vama, ali je u spotu neko drugi. To je bila jedna stvar za drugom, za drugom“, prisetila se zvezda, spominjući Malikovu pesmu „PILLOWTALK“.

Pesma

Edvardsova, koja je sada verena za fudbalera Aleksa Okslejd-Čembrlena, je rekla da ju je to iskustvo „navelo da shvati da je to bilo veoma nezdravo“.

„Možeš to nazvati mladalačkom ljubavlju ili kako god želiš, i kao da te to ponese. I mislim da mi je sada, kada sam iskusila šta je zdrava ljubav, to zaista lepo. Ne tera te da se stalno osećaš kao da ti je muka u stomaku“, rekla je ona.

Veridba

Edvardsova i Malik su se upoznali u emisiji „X Faktor UK“ 2011. godine. Nakon nekoliko godina veze, verio ju je u avgustu 2013. godine.

Podkast

Dvogodišnju veridbu su raskinuli u avgustu 2015. godine.

Nova ljubav

Malik i Hadidova (31) su pokrenuli glasine o vezi krajem 2015. godine i javno potvrdili svoju vezu tog decembra. U vezi su bili povremeno tokom nekoliko godina i imaju ćerku Kai, koja ima 5 i po godina.

Ćerka

People je potvrdio je u oktobru 2021. godine da su Malik i Hadidova raskinuli.

Edvardsova je 2016. godine govorila o raskidu sa Malikom u knjizi grupe „Litle Mix“ pod nazivom „One World“ i tvrdila da je on veridbu okončao putem poruke.

 

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