Donosimo najzanimljivije i najisplativije trikove za čišćenje koji će vam olakšati život:

Limun za fleke

Verovali ili ne, sok od limuna možete da koristite za čišćenje mrlja sa skoro svake površine, pa čak i plastike.

Orasi za drvene površine

Imate ogrebotinu na drvenom podu? Rasecite orah i lagano ga utisnite i razmažite po oštećenom mestu, a ulja iz oraha će učiniti svoje.

Gumene rukavice za dlake kućnih ljubimaca

Ako imate kućnog ljubimca, znate i sami koliko muke zadaje čišćenje dlaka sa namještaja i podova. Sve što vam treba jeste gumena rukavica koju ćete staviti na ruku i preći preko površina gde se nalaze dlake koje će se za rukavicu zalepiti.

Mrlje na vratima tuš kabine skida pena za brijanje

Nakon svakog tuširanja preti opasnost da će na staklenim (ili plastičnim) zidovima tuš kabine ostati fleke od sapuna, šampona i vode. Kako biste izbegli nakupljanje prljavština, iskoristite penu za brijanje. Rasporedite je po površini i obrišite čistom krpom.

Ogrebotine na automobilu i lak za nokte

Ako ste ogrebali automobil, a nemate novca za lakiranje, pređite preko oštećene površine bezbojnim lakom za nokte kako biste zaštitili površinu od daljeg oštećenja do popravke.

Čudotvorni majonez

Mrlje od vode su česta pojava, ali na sreću vrlo se lako uklanjaju - sve što treba da uradite jeste da na mrlju stavite malo majoneza i suvom krpom sve obrišete.

Filter od kafe ili novine za kristalno čiste prozore

Poprskajte staklo rastvorom za čišćenje i obrišite čistim filterom za kafu ili novinama.

Čista mikrotalasna za nekoliko minuta

Kako biste očistili mikrotalasnu pećnicu besprekorno, zagrejte u njoj vodu sa limunom i ostavite je da stoji tako 5 minuta. Svu prljavštinu ćete očistiti krpicom za minut!

Hleb za fleke na zidu

Ako vas nerviraju otisci ruku ili prljavštine na zidovima, uzmite komad belog hleba koji ste svakako planirali da bacite i njime to očistite. Oduševićete se rezultatom.

Votka za kuću koja prelepo miriše

U raznim mirisima koje koristite u domu nalaze se i razne hemikalije, ali postoji i jedna zdrava opcija - votka! Pomiješate votku i vodu i dodajte nekoliko kapi esencijalnog ulja. Poprskajte i zavese ili nameštaj za neodoljiv miris.