Điđi Hadid ima oči samo za Bredlija Kupera.

Manekenka (31) je bila među brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale Met Gali 2026. u ponedeljak, 4. maja, i iako je prošetala sama, njen partner joj je i te kako bio u mislima.

Dok je razgovarala sa Ešli Grejem i Karom Delevinj tokom prenosa uživo sa crvenog tepiha, Hadidova nije mogla da odoli da ne pohvali glumca. Govoreći o tome kako ostaje fokusirana pred kamerama, rekla je: „Trudim se da svoj um dovedem na srećno mesto. Ono što radimo u našem poslu jeste da odemo na srećno mesto, mislimo srećne misli i osmeh dolazi kroz oči i to vas oživljava.“

Kako dolazi do tog srećnog mesta i ostaje prisutna? Prvo pomisli na svoju ćerku Kai, a zatim na svog „momka“.

„Kada pomislim na Kai, možda širim radost. A onda ću nešto drugo ‘poslati’ Bredliju pred kamerama“, rekla je.

Kara Delevinj (33) se ubacila i rekla: „Bredli, srećan si čovek.“

Ali Kuperovo odsustvo nije dugo trajalo, jer se ubrzo pojavio iznenada unutra. Glumac je nosio crno odelo i belu košulju sa kragnom.

Điđi Hadid je nosila providnu kreaciju brenda ,,Miu Miu", koja je, kako prenosi Vogue, bila kombinacija svih njenih omiljenih kolekcija tog brenda.

U toku skoro tri godine koliko su Hadidova i Kuper zajedno, njih dvoje još uvek nisu imali zajednički debi na crvenom tepihu. Međutim, izgleda da je ovogodišnja Met Gala bila prvi događaj na kojem su prisustvovali zajedno kao par. Oboje su bili prisutni 2023. godine, nekoliko meseci pre nego što su romantično povezani.

Početak veze

Kada su počeli da se zabavljaju, izvor je za People preneo da stvari „idu veoma dobro“ za par, i da njihova veza deluje „sve ozbiljnije“ nakon što su provodili vreme zajedno u Filadelfiji. Insajder je dodao: „Dugo su se tiho viđali pre nego što je to postalo javno i bili su veoma diskretni, pokušavajući da vide da li će stvari funkcionisati. Proveli su nekoliko meseci zajedno u privatnosti i stvari su išle zaista dobro.“

Njih dvoje su viđeni na više zajedničkih izlazaka, kako manje, tako i više javnih. U februaru su snimljeni kako se drže za ruke tokom retkog večernjeg izlaska punog nežnosti u Njujorku.

Svoju vezu su zvanično potvrdili na Instagramu u maju 2025. godine, u objavama sa Hadidinog 30. rođendana.

Hadidova i Kuper su oboje roditelji ćerki iz prethodnih veza. Ona sa bivšim partnerom Zejnom Malikom ima ćerku Kai (5), dok Kuper sa bivšom partnerkom Irinom Šajk ima ćerku Lei de Sen (8).

