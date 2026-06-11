Krisi Tajgen tuguje zbog gubitka svog oca, Rona Tajgena Starijeg.

Manekenka (40) je objavila vest o smrti svog oca u emotivnoj objavi na Instagramu, osvrćući se na iznenadnost svog gubitka i deleći uspomene na čoveka kojeg je opisala kao posvećenog oca i člana porodice.

„Juče sam se probudila sa tatom, a otišla na spavanje bez njega“, napisala je Tajgenova u opisu objave.

Zatim je opisala kako je taj dan počeo kao i svaki drugi.

„Desilo se sve isto kao i obično. Na brzinu sam se istuširala. Pokupila punjenje iz psećih igračaka. Odgovorila na neke mejlove. Neke sam izbegla. Smejala se sa prijateljima i obukla lepu haljinu za rođendan jedne prijateljice. Snimila video. Kako je samo slatka ova haljina!“, napisala je Tajgenova.

„A onda je moj tata jednostavno... je**no umro“, nastavila je.

Tajgenova je rekla da je dugo verovala da je emotivno spremna za taj gubitak, jer je njen otac oduvek bio „stariji tata“.

„Mislila sam da, pošto često razgovaramo o tome i pošto sam se pomirila s činjenicom da je oduvek bio ‘stariji tata’, neću pasti na zemlju kao što jesam. Godinama sam razmišljala o tom telefonskom pozivu. Biću spremna“, napisala je.

Smešan trenutak

Objava je takođe sadržala video-snimak na kojem Ron Tajgen Stariji sedi za stolom tokom večere i šali se na račun lososa.

„Losos ovo, losos ono... Imam toliko lososa da do kraja života neću više ni da pipnem lososa“, rekao je u snimku, dok su se ljudi oko njega smejali.

Tajgenova je kasnije u komentaru na sopstvenu objavu objasnila značaj tog videa.

„Moj tata na snimku govori o tome kako me je odgajao na severozapadu Pacifika. Zaista je voleo taj kraj, ali, zaboga, koliko je mrzeo losos“, napisala je.

Zahvalnost

Osvrćući se na njihov odnos, Tajgenova je podelila da je nedavno odvojila vreme da ocu pismeno izrazi svoju zahvalnost.

„Pre nekoliko meseci mogla sam da odem na nedelju dana. Napisala sam svom ocu pismo o tome koliko sam mu zahvalna. O tome koliko je naporno radio za nas dok smo odrastali i koliko ga volim“, napisala je. „Zauvek ću biti zahvalna za trenutak kada sam mu predala to pismo, kao i za sve godine koje smo proveli zajedno pre toga.“

Takođe se osvrnula na njegov karakter i stvari koje je najviše voleo.

„Ako niste poznavali mog tatu, on je mrzeo gotovo sve na svetu što nije bas gitara, sving ples, rezbarenje drveta, životinje, Jutjub ili njegova porodica“, napisala je Tajgenova. „Imam stotine i stotine snimaka na kojima se ljuti zbog stvari koje čak ni ne radi, ne gleda ili ne jede. Sada me ti snimci čine veoma srećnom.“

Tajgenova je završila svoju posvetu porukom upućenom direktno ocu.

„Bože, toliko te volim. Razgovaraću s tobom svake noći“, napisala je. „Hvala ti što si bio tako divan tata. Dok se ponovo ne budemo žalili.“

Suprug

Njen suprug, Džon Ledžend, je takođe odao počast u odeljku za komentare.

„Mnogo te volimo, tata Rone. Presrećan sam što si mogao da provedeš toliko vremena sa svojim unucima. Voleo sam da te gledam kako blistaš od ponosa zbog prelepe porodice koju si pomogao da stvoriš“, napisao je Ledžend (47).

Pojave u medijima

Ron Tajgen Stariji je ranije dospeo u medije 2018. godine kada je za rođendan svoje ćerke istetovirao njen lik na levom bicepsu. Kasnije je 2019. godine podneo zahtev za razvod od majke Krisi Tajgen, Vilajluk „Peper“ Tajgen.

Krisi Tajgen i Džon Ledžend u braku su od 2013. godine i imaju četvoro dece, prenosi People.

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