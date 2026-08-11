Žizel Bundšen je podelila retku fotografiju svog sina i muža kako bi proslavila Dan očeva u Brazilu.

Supermodel (46) objavila je preslatku fotografiju svog malog sina (18 meseci) i njenog muža Žoakima Valentea (38) na svojim Instagram storijima kako bi obeležila ovaj praznik. Na fotografiji, otac i sin su bili nasmejani, u odgovarajućim džiju-džicu odelima, prenosi People.

„Feliz dia dos pais! Te amamos!“, napisala je u tekstu ispod fotografije, što u prevodu znači „Srećan Dan očeva! Volimo te!“

Ova preslatka fotografija stiže samo nekoliko dana nakon što je Bundšen podelila sliku na Instagramu u subotu, 8. avgusta, pružajući retak uvid u svakodnevni život sa svojim sinom. Na fotografiji se moglo videti kako Bundšenova vežba na palubi jahte zajedno sa svojim najmlađim detetom. Ponosna majka se na slici sagnula, držeći ruke na dva tegova sa trakom za otpor omotanom oko nogu, dok ju je sin oponašao.

„Tako je slatko videti koliko su mali kada počnu da posmatraju i oponašaju ono što radimo“, napisala je Bundšenova uz objavu na engleskom i portugalskom jeziku. „Uče od nas čak i kada nismo toga svesni.“

„Trenuci poput ovog me podsećaju da moje akcije važe više od onoga što govorim, jer se toliko toga od onoga što oni postaju oblikuje primerom koji vide svakog dana“, nastavila je ponosna majka. „Kakav je dar i prelepa odgovornost biti majka.“

Bundšenova i Žoakim Valente su dobili svoje prvo zajedničko dete u februaru 2025. godine. Zvezda je takođe majka sina Bendžamina (16) i ćerke Vivijen (13), koje ima sa svojim bivšim mužem Tomom Brejdijem.

Prvi rođendan

Bundšenova je u januaru, u objavi na Instagramu podelila delić atmosfere sa proslave prvog rođendana svog najmlađeg deteta.

Uz slatku fotografiju svog sina kako sedi na igrački poni konjiću sa balonom na kojem piše „Srećan rođendan“ pored njega, u opisu je napisala: „Ne mogu da verujem da je već prošlo više od godinu dana otkako si došao da blagosloviš naše živote. Hvala ti, Bože, na svemu.“

Porodični odmor

Manekenka je u julu na Instagramu sumirala svoj porodični tropski odmor na Tahitiju. Žizel Bundšen je započela objavu fotografijom na kojoj uživa u okeanu zajedno sa svojim najmlađim sinom, čije ime nije javno objavljeno. Može se videti kako ga drži za ruku dok stoje jedno pored drugog u vodi.

Bendžamin je na drugim fotografijama držao mlađeg brata dok su posmatrali predeo na brodu. Vivijen se takođe mogla videti kako provodi vreme sa mlađim bratom dok ga grli na bočnoj strani broda.

Putovanje je obuhvatilo i malo plesa, pošto su manekenka i Žoakim Valente viđeni kako plešu zajedno dok je tahiti bend svirao bubnjeve. Porodica je takođe imala bliski susret sa morskim stvorenjima, pa se na jednoj slici moglo videti kako Žoakim Valente drži sina iznad vode dok je pored njih prolazila raža, kako se činilo. Porodica je na Tahitiju radila i niz drugih aktivnosti, uključujući vožnju bicikala, jedenje zrelog voća, razgledanje znamenitosti i posmatranje zvezda noću.

Žizel Bundšen je uz fotografije napisala: „Kakvo posebno mesto! Que lugar especial!“

Bonus video: