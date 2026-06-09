Pevačica Kejti Peri i njen novi partner, bivši kanadski premijer Džastin Trudo, debitovali su kao par na crvenom tepihu. Zajedno su se u ponedeljak pojavili na premijeri dokumentarca "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" u Njujorku, u sklopu Tribeca Film Festivala, navodi People.

Peri i Trudo stigli su na crveni tepih u elegantnim kombinacijama. Pevačica je nosila belu haljinu sa zanimljivim detaljima na struku, dok je Trudo odabrao klasično crno odelo.

Par je s osmehom pozirao pred fotografima, a nekoliko puta su razmenili i zaljubljene poglede. Peri i Trudo u jednom trenutku su se nagnuli jedno prema drugome te se dodirnuli čelima.

Kejti i Džastin su nagađanja o romansi podstakli u julu 2025. godine, kada su viđeni na dejtu u Montrealu. Nedugo zatim bivši premijer je snimljen na pevačicinom koncertu, na koji je poveo i svoju ćerku Elu Grejs. Neko vreme suskrivali vezu, sve dok se u oktobru prošle godine nisu prvi put pojavili zajedno u javnosti. Tada su slavili Ketjin rođendan u Parizu, a fotografi su ih snimili prilikom odlaska s predstave u Crazy Horseu.

Prve zajedničke fotografije objavili su u decembru, kada su zajedno posetili Tokio, a od tada redovno dele zajedničke trenutke, uključujući one sa Koačela, koja se održala u aprilu.

Pre veze s Džastinom, Kejti je skoro 10 godina bila s glumcem Orlandom Blumom, s kojim ima i ćerku Dejzi Dav. Trudo se 2023. godine razveo od Sofi Gregoir nakon 18 godina braka. S bivšom suprugom ima troje dece, sinove Havijera i Hadriena i ćerku Elu Grejs.

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