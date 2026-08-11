Budućeg oca su žene u njegovom životu spasle (i to dva puta) nakon što je doživeo iznenadni srčani udar i završio u komi.

„Bilo je to samo potpuno normalno veče“, rekao je Sem King, kada su on i njegova supruga Ema izašli u aprilu da proslave njen poslednji radni dan pre odlaska na porodiljsko odsustvo.

„Samo smo otišli u krevet sasvim normalno, i to je uglavnom poslednje čega se sećam“, ispričao je za emisiju ,,This Morning", prenosi People.

Ema je ispričala da je bila budna i listala telefon kada je njen muž počeo otežano da diše. „On, ovaj, hvata vazduh, kao tri ogromna uzdaha, a onda mu se oči prevrnu unazad.“

Hitna pomoć

Pozvala je hitnu pomoć, a dispečer joj je rekao da započne reanimaciju. Ema — koja je tada bila u 39. nedelji trudnoće — radila je reanimaciju 15 minuta sve dok pomoć nije stigla.

Prve ekipe hitne pomoći radile su na Semu dva sata, dok mu je srce jedva kucalo.

„Uspeli su da urade ultrazvuk i to je jedna od stvari zbog koje su nastavili, jer su mogli da vide da treperi“, objasnio je Sem, navodeći da njegovo srce „nije proizvodilo puls ni bilo kakav krvni pritisak, ali se ipak nešto dešavalo“.

„To je jedan od razloga zašto nisu odustali“, podelio je. „Rekli su, sasvim otvoreno, da bi prekinuli da nije bilo toga.“

U bolnici su im, kako kaže Ema, rekli da je Sem, koji je tada bio u komi, „verovatno treća ili četvrta najteže bolesna osoba u zemlji“.

„Pošto sam bila u tako poodmakloj trudnoći, morala sam da ostanem smirena jer očigledno nisam želela da se bilo šta dogodi Sofiji“, dodala je.

Porođaj

Zatim, tri dana kasnije, dok je odsedala u hotelskoj sobi blizu njegove bolnice u Londonu, Ema je u 4 sata ujutru počela da se porođa — a četiri sata kasnije se rodila Sofija.

„Porodila sam se u istoj bolnici. Sve troje smo imali, kao, iste narukvice, što nam je bilo slatko“, rekla je Ema.

Bolnica je polako smanjivala nivo sedacije kod Sema, ali, kako je Ema navela, „još uvek nismo znali da li u tom trenutku postoji bilo kakva moždana aktivnost i kognitivno razumevanje“.

Prvi susret

Doneli su Sofiju da upozna svog oca, koji je ležao bez reakcije otvorenih očiju. „Babica ju je doslovno samo podigla ispred njegovih očiju“, rekla je Ema. „Videlo se kako im suze teku niz lice. To je bilo najluđe iskustvo u mom životu.“

Sem je rekao da se toga „napola seća“, objašnjavajući: „skoro da je kao u snu.“

Izašao je iz bolnice sa paracetamolom za polomljena rebra koja je zadobio tokom reanimacije. Dobio je i defibrilator „ako se bilo šta ponovo dogodi“, ali se vratio bavljenju sportom i „normalan“ je.

U međuvremenu, rade genetska testiranja, a Sem nosi monitor srca kako bi pokušali da dijagnostikuju zašto mu je srce stalo usred noći, što, kako kaže, radi „više zbog Sofije“.

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