Stojite ispred police sa maslinovim uljem, gledate desetine flaša i sve vam deluju manje-više isto. Na jednoj piše „ekstra devičansko“, druga je skuplja, treća je na akciji... Ali kako da znate šta zapravo kupujete?

Odgovor se često ne nalazi na prednjoj strani flaše. Okrenite je i pročitajte deklaraciju. Nekoliko reči može da vam otkrije mnogo više od cene, boje ulja ili lepog pakovanja.

Nije svako maslinovo ulje isto

Ekstra devičansko maslinovo ulje dobija se direktno iz maslina mehaničkim postupcima i predstavlja najvišu kategoriju maslinovog ulja. Bogato je mononezasićenim mastima, a sadrži i vitamin E i različita biljna jedinjenja.

Zato, ako već izdvajate novac za kvalitetno maslinovo ulje, prvo što treba da potražite jeste upravo oznaka „ekstra devičansko maslinovo ulje“.

Ali tu provera ne treba da se završi.

Okrenite flašu i pogledajte odakle dolaze masline

Na deklaraciji proverite i poreklo ulja, odnosno maslina. Ako je proizvod napravljen od ulja poreklom iz više zemalja, to samo po sebi ne znači da je proizvod loš. Bitno je da je poreklo jasno navedeno, kako biste znali šta kupujete.

Stručnjak Džordan Havort savetuje kupcima da obrate pažnju i na opis načina proizvodnje.

Kod ekstra devičanskog ulja tražite formulaciju koja govori da je reč o ulju više kategorije dobijenom direktno iz maslina i isključivo mehaničkim postupcima.

To je mnogo korisnija informacija od slike maslinjaka ili velikih marketinških natpisa na prednjoj etiketi.

A šta je onda ulje od komine masline?

Tu dolazimo do detalja koji mnogi kupci možda nikada nisu ni primetili.

Kada se masline prerade i iz njih izdvoji ulje, ostaje masa poznata kao komina - ostaci koštica, pulpe i pokožice. Iz te mase može dodatnom industrijskom preradom da se dobije još ulja.

Takav proizvod postoji legalno na tržištu, ali nije isto što i ekstra devičansko maslinovo ulje.

Stručnjak za maslinarstvo Srećko Gros ranije je objasnio da se iz komine u industrijskim pogonima mogu izvlačiti preostale količine ulja uz pomoć rastvarača, nakon čega sledi odgovarajuća prerada.

Zato je mnogo preciznije govoriti o ulju komine masline, a ne jednostavno o „lošem maslinovom ulju“. Ono pripada drugoj kategoriji proizvoda i upravo zbog toga treba čitati šta piše na ambalaži.

Ne dajte da vas zavara samo cena

Skupa flaša nije automatski garancija vrhunskog sadržaja, baš kao što ni povoljnije ulje ne mora nužno biti loš izbor za namenu za koju ga kupujete.

Ako želite ekstra devičansko maslinovo ulje, ne oslanjajte se samo na cenu, boju flaše ili reči poput „tradicionalno“ i „mediteransko“.

Okrenite bocu i proverite tri stvari: koja je kategorija ulja, odakle potiče i kako je dobijeno.

Tih nekoliko sekundi pred policom može da napravi veliku razliku između onoga što ste mislili da kupujete i onoga što ćete zaista odneti kući.