Kada se brak završi posle godinu ili dve, boli. Ali kada se rastajete od nekoga sa kim ste proveli 10, 15 ili 20 godina, ne opraštate se samo od partnera. Odjednom nestaje čitav život na koji ste navikli, zajednička jutra, planovi, prijatelji, porodični rituali, putovanja, svađe oko sitnica, pa čak i ona obična pitanja poput toga ko će danas u prodavnicu.

Zato razvod posle dugog braka mnogima izgleda kao da moraju da nauče da žive ispočetka.

Svetlana Guseva, autorka bloga „Papir trpi“, prošla je upravo kroz takvo iskustvo. Posle 14 godina braka ostala je bez života za koji je verovala da će trajati mnogo duže. Svoje iskustvo kasnije je podelila javno, objašnjavajući šta joj je pomoglo da prebrodi najteže mesece.

Mislila je da je spremna za razvod, a onda ju je stvarnost udarila

Njihova ljubavna priča počela je još tokom studentskih dana. Posle fakulteta su se venčali, selili, uređivali dom, putovali i dobili decu. Ukratko, gradili su život kakav grade hiljade parova.

Ali godine su donosile i probleme. Nesuglasica je bilo sve više, a zajedničkih stvari sve manje. O razvodu se pričalo više puta, pokušavali su da poprave odnos i davali braku nove šanse.

Na kraju je postalo jasno da brak ne može da popravi samo jedna osoba.

Svetlana je mislila da se, pošto je dugo razmišljala o razvodu, na njega već psihički pripremila. Međutim, kada je odluka konačno doneta, shvatila je koliko se prevarila.

Jedno je razmišljati: „Možda treba da se razvedemo“, a sasvim drugo shvatiti: „Od danas nas više nema.“

Nemojte da glumite da ste jaki

Prva stvar koju je shvatila bila je da nema potrebe da pred svima glumi ženu kojoj nije ništa.

Kada vam se život raspada, rečenica „Mogu ja sama“ ponekad samo dodatno otežava stvari.

Svetlana je rekla najbližim prijateljicama šta se događa. Razgovarala je sa porodicom, slala prijateljicama glasovne poruke kada joj je bilo teško i dozvolila sebi da kaže: „Danas nisam dobro.“

I upravo joj je to mnogo značilo.

Ne mora vam neko rešiti problem. Ponekad vam treba samo osoba koju možete da pozovete uveče i kojoj ne morate da objašnjavate zašto ponovo pričate istu priču.

Pričajte o onome što vas muči

Posle razvoda mozak kao da stalno vrti isti film.

„Gde smo pogrešili?“

„Da li sam mogla nešto drugačije?“

„Šta bi bilo da sam još malo sačekala?“

„Jesam li donela pravu odluku?“

Svetlana je razgovarala sa psihologom, majkom, rođacima i prijateljicama, a svoje misli zapisivala je i u svesku. Kasnije je počela javno da govori o razvodu.

Nije poenta u tome da svoj privatni život morate da iznesete pred druge. Poenta je da ono što vas izjeda ne mora stalno da ostane zaključano u vašoj glavi.

Nekome pomaže razgovor, nekome pisanje, nekome psihoterapija. Važno je pronaći način da izbacite ono što vas pritiska.

Potražite ljude koji su već prošli kroz isto

Kada se razvod tek dogodi, lako je pomisliti da su svi oko vas srećni i da se samo vaš život raspao.

Naravno da nije tako.

Svetlani su se javljale žene koje su prošle kroz razvod nekoliko godina ranije. Njihove priče su joj bile važne iz jednostavnog razloga – bile su dokaz da postoji život posle svega toga.

Neke su pronašle novu ljubav, neke nisu ni želele novu vezu. Neke su promenile posao, počele da putuju, pronašle nove prijatelje ili jednostavno prvi put posle mnogo godina naučile da uživaju same sa sobom.

Nije svaka priča ista, ali poruka jeste: ovo što vam se danas čini nepodnošljivim jednog dana neće boleti istom snagom.

Prvih nedelja cilj nije da „procvetate“, nego da pregurate dan

Savet „posvetite se sebi“ lepo zvuči kada ga pročitate na internetu. U stvarnosti, čoveku koji prolazi kroz težak razvod ponekad je uspeh i to što je ustao iz kreveta, pojeo ručak i otišao na posao.

Svetlana kaže da je tokom prvog meseca teško uspevala da se koncentriše. Nestao joj je apetit, a najobičnije obaveze delovale su ogromno.

Zato je rutina bila važna.

Ustanite. Pojedite nešto. Istuširajte se. Izađite napolje. Završite ono što baš morate. Budite sa decom. Pokušajte da odspavate.

Ne morate odmah da postanete „nova ja“.

Za početak je sasvim dovoljno da dan po dan ponovo sastavljate svakodnevicu.

Ne postavljajte sebi rok do kada „morate“ da budete dobro

Svetlana je od psihologa čula da bi najteži period mogao da traje oko tri meseca. Ona je zato sebi simbolično dala 12 nedelja u kojima neće zahtevati da bude dobro.

Oko jedanaeste nedelje primetila je da manje plače i da postoje delovi dana kada uopšte ne razmišlja o razvodu.

To, naravno, nije univerzalni rok. Neko će se osećati bolje ranije, nekome će biti potrebno mnogo više vremena. Oporavak posle razvoda nema kalendar.

Ali jedna stvar jeste važna – nemojte sebe dodatno mučiti pitanjem: „Kako mi još nije bolje?“

Izađite iz kuće, makar vam se ne izlazi

Kada ste povređeni, najlakše je spustiti roletne, isključiti telefon i ostati kod kuće.

Svetlani su obične šetnje mnogo značile. Nekoliko hiljada koraka, vazduh, ljudi na ulici, kafa sa prijateljicom – sitnice koje su je podsećale da se svet nije zaustavio zato što se njen brak završio.

Ne morate odmah na putovanje, žurku ili veliku proslavu.

Nekada je dovoljno da odete po hleb dužim putem.

Nemojte odmah pokušavati da popunite prazninu novom vezom

Posle dugog braka pojavljuje se jedno prilično teško pitanje:

Ko sam ja kada više nisam nečija žena ili nečiji muž?

Ako ste godinama sve planirali u množini – gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo – potrebno je vreme da ponovo naučite da razmišljate u jednini.

Zbog toga nije neophodno odmah pronaći novu ljubav, preseliti se, promeniti posao i napraviti deset velikih životnih rezova.

Nekad je mnogo korisnije prvo videti šta vi zapravo želite kada više ne morate svaki plan da usklađujete sa drugom osobom.

Pronađite nešto što je samo vaše

Svetlana je svoje iskustvo pretvorila u pisanje. Vremenom je njen blog rastao, a napisala je i knjigu.

Naravno, ne morate napisati knjigu o bivšem mužu.

Možete da se vratite nečemu što ste nekada voleli, upišete kurs, počnete da trenirate, uređujete baštu, putujete, kuvate, slikate ili jednostavno ponovo gledate filmove koje ste godinama preskakali jer ih vaš partner nije voleo.

Poenta nije da budete stalno zauzeti kako ne biste mislili.

Poenta je da se polako setite šta je nekada činilo vas - vama.

Jednog jutra shvatite da više nije prva stvar na koju pomislite

Posle više od dve godine Svetlana kaže da svoju odluku smatra ispravnom, iako joj je u trenutku razvoda delovala kao jedna od najtežih odluka u životu.

To možda i jeste najvažnija stvar koju ljudi usred razvoda teško mogu da zamisle.

Ne probudite se jednog jutra potpuno izlečeni. Promena dolazi tiho.

Prvo primetite da nekoliko sati niste mislili na bivšeg partnera. Onda prođe čitav dan. Počnete nešto da planirate bez razmišljanja šta bi on ili ona rekli. Smejete se bez griže savesti. Napravite prvi plan koji pripada samo vama.

I tada shvatite nešto što vam je na početku delovalo nemoguće:

Nije se završio vaš život. Završio se jedan njegov veliki deo. A ostatak tek treba da napišete.