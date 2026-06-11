Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, dr Momir Šarac, glavni dežurni hirurg VMA, rekao je da je iza lekara jedna od najtežih noći u poslednje vreme. U Centru hitne pomoći VMA obavljeno je čak 750 pregleda, što predstavlja apsolutni rekord otkako ova ustanova dežura za građane Beograda.

Prema njegovim rečima, osim velikog broja povreda u saobraćaju i domaćinstvima, zabeležen je i neuobičajeno veliki broj pacijenata sa srčanim tegobama i pogoršanjem hroničnih bolesti. Tokom noći lekari su zbrinuli čak 10 akutnih infarkta.

Stručnjaci smatraju da je jedan od razloga nagla promena vremena koja je pogodila Srbiju prethodnih dana. Nakon visokih temperatura usledilo je zahlađenje praćeno pljuskovima, grmljavinom i naglim promenama vazdušnog pritiska, da bi se potom vreme ponovo stabilizovalo i temperature počele da rastu.

Takve vremenske oscilacije posebno teško podnose hronični bolesnici, srčani pacijenti, osobe sa visokim pritiskom, dijabetesom i meteoropate. Organizam se praktično u kratkom roku prilagođava na nekoliko različitih vremenskih režima, što predstavlja dodatni stres za krvne sudove i srce - objašnjavaju lekari.

Kardiolozi upozoravaju da nagle promene temperature i atmosferskog pritiska mogu da izazovu skokove krvnog pritiska, ubrzan rad srca, glavobolje, vrtoglavice, malaksalost, ali i ozbiljnije komplikacije kod osoba koje već imaju zdravstvene probleme.

Građani često naprave grešku pa nakon nevremena i osveženja odmah kreću u košenje trave, radove u dvorištu ili duže boravke na suncu. Organizam tada još nije stigao da se prilagodi novim uslovima, pa dolazi do dodatnog opterećenja srca i krvnih sudova - upozoravaju stručnjaci.

Lekari savetuju da se narednih dana izbegavaju veći fizički napori između 11 i 17 časova, da se unosi dovoljno tečnosti, redovno uzima propisana terapija i prati krvni pritisak, naročito kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.