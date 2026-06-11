Mnogi bi voleli da, kada otvore frižider, osete miris svežine, a ne mešavinu luka, ribe i jučerašnjeg ručka. Ispostavlja se da za to nije potrebno skupo sredstvo za uklanjanje neprijatnih mirisa – dovoljan je običan iskorišćeni kesica čaja.

Kako čaj uklanja neprijatne mirise

Listovi čaja, naročito crnog, sadrže tanine i jedinjenja koja upijaju mirise iz vazduha. Zbog toga se ponašaju kao prirodni apsorbent, slično aktivnom uglju. Nakon kuvanja, listići se otvaraju i povećava se površina koja dolazi u kontakt sa vazduhom, pa još efikasnije upijaju neželjene mirise.

Zeleni čaj takođe može pomoći, ali se smatra da crni čaj daje bolje rezultate zbog veće koncentracije supstanci koje vezuju neprijatne mirise.

Kako pravilno koristiti kesicu čaja u frižideru

Nakon što popijete čaj, kesicu lagano ocedite i ostavite da se prosuši desetak do petnaest minuta. Nije preporučljivo da bude potpuno mokra kako ne bi stvarala dodatnu vlagu u frižideru.

Zatim je stavite na srednju policu, gde vazduh najviše cirkuliše. Ako su mirisi jači, možete rasporediti dve ili tri kesice na različita mesta – jednu među namirnicama, a drugu u fioku za povrće.

Kesicu je poželjno menjati na svakih sedam do četrnaest dana.

Čaj, soda bikarbona ili aktivni ugalj?

Soda bikarbona je poznata kao upijač mirisa, ali zauzima više prostora i mora redovno da se menja. Aktivni ugalj je veoma efikasan, ali ga je potrebno posebno kupiti.

Kesica čaja je praktičnija jer je gotovo uvek imate u kući, ne zauzima mnogo mesta i ne zahteva nikakvu posebnu pripremu.

Još nekoliko korisnih trikova sa iskorišćenom kesicom čaja

Malo ljudi zna da iskorišćena kesica čaja može pomoći i na druge načine:

uklanja neprijatne mirise iz obuće ako je ostavite preko noći u cipeli

smanjuje neprijatne mirise u kanti za smeće

rashlađena ili zamrznuta kesica može pomoći kod otečenih i umornih očiju

uklanja miris ribe ili belog luka sa drvene daske za sečenje

Ponekad su najjednostavnija rešenja upravo ona koja već imamo pri ruci, a jedna obična kesica čaja može biti mnogo korisnija nego što ste mislili.