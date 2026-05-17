Bugarska pevačica Dara, pravim imenom Darina Nikolajeva Jotova, javnosti je poznata kao energična i ekscentrična zvezda, ali iza scene vodi znatno mirniji i emotivniji život.

Muzičku karijeru započela je veoma mlada, a prvi veći uspeh ostvarila je u bugarskom "X Faktoru", gde je kao tinejdžerka osvojila treće mesto. To joj je otvorilo vrata muzičke industrije, nakon čega je potpisala ugovor i započela uspešnu karijeru pod umetničkim imenom Dara. Brzo je postala popularna u Bugarskoj zahvaljujući hitovima i milionskim pregledima, a kasnije je učestvovala i u televizijskim formatima, uključujući "Tvoje lice zvuči poznato" i "Glas Bugarske", gde je radila kao mentor.

U njenom privatnom životu posebnu pažnju privukla je veza sa doktorom farmakologije Ervinom Ivanovom. Upoznali su se slučajno u noćnom klubu, a Dara je kasnije priznala da je to bila ljubav na prvi pogled. Njihova veza se brzo razvijala, pa su počeli da žive zajedno, putuju i grade zajednički život bez većih nesuglasica.



Veridba se dogodila tokom putovanja na Tajlandu 2024. godine. Dara je čak planirala da ona zaprosi njega i već je kupila prsten, ali ju je Ervin preduhitrio i zaprosio je na svoj rođendan, pred statuom Bude.

Par se venčao u tajnosti 17. maja 2025. godine, daleko od medijske pažnje, u opuštenoj atmosferi okruženoj prijateljima. Dara je kasnije kratko podelila vest na društvenim mrežama, poručivši da je želela jednostavno i iskreno venčanje, bez preterane pompe.

Njihova ljubavna priča često je opisivana kao kontrast njenoj scenskoj energiji. Dok je na bini eksplozivna i dinamična, u privatnom životu je pronašla stabilnost i mir pored partnera.