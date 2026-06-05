U retko potpuno iskrenom intervjuu o svojoj zavisnosti progovorila je manekenka Kara Delevinj, otkrivši detalje svoje zavisnosti od droga, kada je krenula te kada je shvatila da ima problem. Danas je slavna manekenka i glumica u boljem stanju i započela je svoju muzičku karijeru.

Delevinj je gostovala u podkastu "Call Her Daddy" kod voditeljke Aleks Kuper kada je otkrila da je kao tinejdžerka prodavala drogu pre nego što je upala u zavisnost. Tridesetrogodišnja manekenka priznala je da je jedan od njenih najvećih problema bio s ketaminom nakon što je počela eksperimentisati s drogama u dobi od 14 godina.

"Budući da u tom trenutku nisam imala novca, počela sam kupovati drogu kako bih je prodavala i konzumirala. Kad sam kupovala drogu za prodaju, sve sam radila sama. Ne sve. Polovinu bih prodala, ostatak uzela. Dakle, drogu sam praktično prodavala besplatno. Nisam bila neki veliki diler", ispričala je.

"Volela sam kako sam se osećala zbog droge. Volela sam to što nisam morala razmišljati o svojoj mami. Volela sam što nisam morala osećati pritisak zbog toga što nisam bila dobra u školi, što se nisam osećala dovoljno dobro ili što nisam volela sebe. Sve je to nestalo", dodala je.

Trenutak kada se njena konzumacija droge pojačala bio je onaj kada je počela svakodnevno konzumirati LSD i od toga imala zastrašujuće halucinacije. "Mislila sam da mi je tata Bog, a mama đavo i da je moram ubiti kako bih spasila kraj sveta. Izgubila sam razum", pojasnila je, rekavši takođe da je njeno mentalno zdravlje bilo u strašnom stanju, toliko da je doživela nervni slom s 15 godina.

"Jednostavno sam postala suicidalna. Celi moj svet se raspao i pomislila sam: ‘Mislim da je sve što sam mislila poslednjih 15 godina pogrešno.‘ Mozak mi je bio u potpunom haosu. Fizički bih se onesvestila jer sam htela pobeći", rekla je.

Iste godine kada je slavila 30. rođendan, Delevinj je shvatila da je vreme da se mora otrezniti. "Otišla sam pravo na Burning Man Festival. Onda se to dogodilo i pomislila sam: ‘Mogu se otrezniti.‘ Desilo se to da se jedna pesma pojavila nasumično dok sam bila sama u hotelskoj sobi i bila je to pesma koja se svirala na sahrani mog prijatelja koji je umro od predoziranja. I u tom jednom trenutku, pomislila sam: ‘Šta radim? Zašto ovo radim?‘ I bacila sam svu drogu u WC šolju."

Svoj život je promenila 2022. godine nakon što su se pojavile njene fotografije na kojima izgleda raščupano i nervozno na aerodromu Van Nuys. U jednom trenutku je hodala okolo samo u čarapama i razgovarala na telefon dok je pušila. Tada se prijavila na program od 12 koraka, a danas je inspiracija brojnima. "Ako sam mogla ja, možete i vi", rekla je jednom prilikom.

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