Ovan

Ponedeljak donosi snažan početak nedelje i potrebu da preuzmeš inicijativu. Imaš mnogo energije, ali je važno da ne žuriš sa odlukama i da jasno postaviš prioritete.

Bik

Fokus je na stabilnosti, finansijama i organizaciji svakodnevnih obaveza. Dobar je dan za postavljanje sigurnih temelja za naredni period.

Blizanci

Naglašena je komunikacija i dolaze novi razgovori, ideje i informacije. Pazi da ne rasipaš energiju na previše strana odjednom.

Rak

Emocije su pojačane i potrebno ti je više mira. Razgovor sa bliskom osobom može doneti olakšanje i osećaj sigurnosti.

Lav

Imaš priliku da zablistaš i dobiješ priznanje za svoj trud. Samopouzdanje ti donosi podršku okoline.

Devica

Fokus na obaveze i detalje donosi visoku produktivnost. Dobar dan za organizaciju, ali bez preterane samokritike.

Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i moguć je važan razgovor ili kompromis. Ključ je u balansu i iskrenosti.

Škorpija

Intuicija je jaka i pomaže ti u donošenju odluka. Dobar dan za rešavanje emotivnih opterećenja.

Strelac

Javlja se želja za promenom i novim iskustvima. Inspiracija te vodi ka konkretnim koracima napred.

Jarac

Fokus na ciljeve i odgovornost donosi rezultate. Važno je da ne zaboraviš odmor.

Vodolija

Dolaze nove ideje i drugačiji pogledi na situacije. Dobar dan za kreativnost i planove za budućnost.

Ribe

Intuicija i emocije su pojačane, pa ti treba više mira. Osluškuj sebe i sačuvaj unutrašnji balans.