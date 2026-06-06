Učiteljica koja predaje drugom razredu je postala viralna zbog bračnih saveta koje je dobila od svojih učenika.

Klarisa Trevino (26) je rekla za People da je oduvek znala da želi da uključi svoje učenike u svoj brak. Kada je naišla na ideju da deca napišu svoj najbolji savet za brak, jedva je čekala da vidi njihove odgovore.

„Videla sam da druge učiteljice rade aktivnost ‘pogodi haljinu’, ali htela sam nešto što bi svi moji učenici mogli da urade. Tako da sam počela da tražim nešto brzo što možemo da uradimo pre prolećnog raspusta,“ kaže ona. „Radili smo ovo na dan kada smo imali školski događaj, tako da nisam zauzela nikakvo stvarno vreme za nastavu, što je bilo savršeno!“

„Kao učiteljici, važno je zaista graditi snažne odnose sa učenicima, i mogla sam da vidim koliko je naš razred povezan,“ objašnjava ona.

Aktivnost

Trevinova je za ovu aktivnost odštampala radne listove sa zadatkom: „Savet za brak koji dajem svojoj učiteljici je…“

„Mojim učenicim se to MNOGO DOPALO. Bilo je tako gorko-slatko gledati koliko su bili uzbuđeni što mogu da učestvuju,“ kaže Trevinova. „Svi moji učenici su razgovarali i delili savete koje bi dali na osnovu onoga što su videli ili čuli. Bilo je neverovatno videti koliko su deca nevina i njihovu viziju šta je LJUBAV.“

„Mogućnost da zavirim u njihovu verziju braka i ljubavi bila je veoma slatka. Bilo mi je tako drago što imaju domove koji su im pokazali pravo značenje toga,“ dodaje ona.

Neki od Trevininih omiljenih odgovora, koje je podelila u sada viralnom TikToku, su:

„‘Ne jedite grickalice jedno drugom,’ ‘Budite ljubazni i volite jedno drugo,’ ‘Trebalo bi da odete u fini restoran pa onda kući ili uzmete kolač’ i ‘Odvedi je na sastanak i idite u restoran sa pet zvezdica.’ Moji učenici će biti uspešni!“

Uzbuđenje

Trevinova, koja već tri godine predaje drugom razredu, kaže da su njeni učenici znali da se udaje i da su je „stalno pitali kada će to biti.“

„Kada sam im rekla da je to tokom prolećnog raspusta i da dan konačno stiže, bili su veoma uzbuđeni i postavljali sva moguća pitanja!“ priseća se ona.

Trevinova je rekla da je mislila da će njen video doseći samo njene prijatelje i bila je „veoma iznenađena“ koliko je brzo klip zapravo postao popularan.

„Bilo je jednostavno previše dragoceno da se ne podeli. Zapravo sam bila veoma iznenađena reakcijom koju je dobio na TikToku i količinom ljudi koji su ga podržali i obožavali,“ kaže ona. „Ova deca imaju 7 do 8 godina i davala su neverovatne savete za svoj uzrast.“

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