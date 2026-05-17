Reč je o neobičnom stilu farbanja kose sa oštrim, kontrastnim pramenovima svetlih i tamnih tonova, koji zajedno stvaraju efekat nalik životinjskom dezenu, iako nije ni leopard, ni tigar.

Ovaj upečatljiv izgled izgleda gotovo kao grafičko umetničko delo i upravo zbog toga se izdvaja od klasičnih trendova. Frizura je postala popularna nakon što ju je ponela Dara, predstavnica Bugarske na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije, gde je i odnela pobedu, a njen stil je dodatno podstakao viralnost ovog trenda na mrežama.



Sličan izgled viđen je i kod drugih poznatih ličnosti, među kojima je i klizačica Alisa Lju, koja je doprinela popularizaciji ovog načina stilizovanja kose. Upravo zbog svoje ekstremne vizuelne izražajnosti, frizura zahteva hrabrost i jasan lični stil, jer ne prolazi neprimećeno.

Frizeri ističu da ovaj trend ne može da iznese svako, ali kada se uklopi sa ličnošću i modnim izrazom, rezultat je veoma efektan i moderan, zbog čega trenutno spada među najtraženije stilove u salonima.











