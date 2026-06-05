Ljubavna priča italijansko-australijske glumice Grete Skaki,svojevremeno je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je započela vezu sa svojim bratom od tetke Karlom Mantegacom. Njihov odnos izazvao je brojne kontroverze, a par je kasnije dobio sina Matea.

"To se jednostavno dogodilo jedne noći kada je došao kod mene i bio je to potpuni šok. Bili smo dugo prijatelji pre nego što se to dogodilo i nisam ga ranije doživljavala na taj način. Definitivno sam bila užasnuta zbog toga i brinula sam se kako to da saopštimo ljudima - na prvom mestu porodici. Neki od italijanskih rođaka bili su veoma ogorčeni", prisetila se Greta početaka njihove veze.

Posebno teško je njihovu vezu prihvatio njen otac Luka, kojem nije bilo lako prihvatiti činjenicu da je njegova ćerka u vezi sa sinom njegove sestre, toliko da je skoro završio u bolnici. Greta je kasnije priznala da je deo porodice otvoreno osuđivao njihov odnos te ga smatrao neprihvatljivim i suprotnim katoličkim vrednostima.

"Mom ocu je to bilo posebno teško, jer je Karlo bio njegov omiljeni rođak. Bili su bliski prijatelji, a dugo posle ovoga nisu pričali. Katolički orijentisane novine bile su toliko ogorčene kada je otkrivena naša veza. Plašila sam se, mislila sam da ću možda morati pobaciti naše dete. Imala sam osećaj da je kraj sveta. Tražila sam nekoga ko će me voleti, podržavati i biti tu za mene i moju decu. Karlo je bio stena, neko ko daje i brine o meni. On apsolutno zna kada je nešto prioritet i vredno radi za našu porodicu. On je bio prva osoba u bolnici nakon Lejlinog rođenja i njen je kum. Bio je moj najbolji prijatelj i postao mi je ljubavnik", rekla je.

Par je godinama držao svoju vezu dalje od javnosti i retko je govorio o privatnom životu. Iako se dugo verovalo da su i dalje zajedno, kasnije je potvrđeno da su se razveli pre više od deset godina.

"Razveli su se pre 12 godina", Gretin menadžer tada je kratko izjavio.

Osoba bliska glumici pojasnila je da je razlaz protekao bez sukoba.