Enrike Iglesijas ponovo se našao u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama objavio snimak star nekoliko godina, na kojem se vidi kako tokom susreta sa obožavateljkom razmenjuje nežnosti. Na video snimku, koji je prvobitno nastao 2022. godine tokom jednog događaja u Las Vegasu, pevač se najpre grli sa fanovima, zatim je ljubi u obraz, a potom i u usta dok ona pokušava da napravi zajednički selfi. Iako je snimak već ranije bio poznat javnosti, Iglesijas ga je ponovo podelio na Instagramu, što je izazvalo burne reakcije.

Mnogi fanovi nisu dobro prihvatili njegov potez i u komentarima su ga pozvali da obriše objavu, smatrajući je neprimerenom, posebno zbog činjenice da je dugogodišnji partner bivše teniserke Ane Kurnjikove. Ubrzo su se pojavile i nove rasprave među pratiocima, dok jedni tvrde da je takvo ponašanje deo njegovog odnosa sa publikom i da nema razloga za osudu, drugi ističu da bi ipak trebalo povući granicu između profesionalnog nastupa i privatnog života.

Posebnu pažnju izazvalo je i pominjanje Ane Kurnjikove, sa kojom je Iglesijas u vezi više od dve decenije i sa kojom ima četvoro dece. Iako se pevač nije oglašavao povodom najnovijih komentara, deo javnosti je pokrenuo i spekulacije o njihovom odnosu, dok drugi smatraju da se preteruje i da javnost ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata.

Enrike i Ana važe za jedan od najdiskretnijih parova u svetu poznatih. Upoznali su se početkom 2000-ih, a svoju vezu su javno potvrdili 2002. godine. Iako retko govore o privatnom životu, poznato je da imaju četvoro dece i da godinama uspešno čuvaju porodicu daleko od medija. Dok jedni kritikuju njegov potez, drugi ga brane uz poruku da je reč o njegovom odnosu sa fanovima i da, ukoliko partnerka nema problem sa tim, javnost ne bi trebalo da donosi zaključke.