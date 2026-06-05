Ako zvezde jedne od najpopularnijih serija ikada, "Prijatelji", nešto vole, onda je to ponovo se nalaziti sa svojim starim kolegama i prepričavati koliko im je dobro bilo za vreme snimanja. Iako su svi i nakon više od 30 godina, kad je snimljena prva epizoda hit sitkoma, ostali prijatelji, najčešće se druže u svoja četiri zida pa tako fanovi vole kada se ponekad zajedno pojave i na ekranima.

Tako su se sada zajedno pojavile Dženifer Aniston i Lisa Kudrou koje su sele u serijalu Varietyja, "Actors on Actors", te su razgovarale o starim vremenima, svojim novim projektima i serijama, divile se jedna drugoj, a dotakle su se i uticaja veštačke inteligencije na filmski svet.

Između ostalog, jedan komentar Aniston nije mogao proći nezapaženo – dala je i redak osvrt na svog bivšeg supruga, Breda Pita. Pit i Aniston bili su u braku za vreme snimanja "Prijatelja", od 2000. do 2005. godine, te se glumac pojavio kao gost u jednoj od epizoda koje su bile posvećene Danu zahvalnosti.

U intervjuu Kudrou priznaje kako je tek kasnije pogledala svih deset sezona "Prijatelja", pa je, prisećajući se snimanja, rekla kako joj je najzabavnije bilo kada bi grešili (takozvani "bloopers"), dok ju je Aniston upitala: "Jesu li ti se svidele epizode za Dan zahvalnosti? Bile su zabavne."

Kudrou je na to odgovorila: "Da. Bile su sjajne te epizode Dana zahvalnosti. Kad je Bred bio u seriji, to je bilo urnebesno", rekla je, misleći na epizodu u kojoj se Pit pojavljuje kao stari prijatelj Monike i Rosa iz srednje škole pod imenom Vil, a koji je, ironično, mrzeo Anistonin lik Rejčel.

"Znam. Kako smešno. Filmske zvezde koje su se pojavile u ‘Prijateljima‘. Bred, Brus Vilis, Džulija Roberts, Izabela Roselini. Bilo ih je toliko – Šon Pen. Uvek su bili nervozni. Sećaš li se? Uvek mi je bilo fascinantno koliko su bili nervozni", nastavila je Aniston, dok je Kudrou pojasnila kako su zvezde-glumci uvek bili nervozni na setu jer nisu znali u kojem tonu trebaju glumiti: "To nije pozorište; to je za TV. To nije film. Šta je, dođavola, ovo? I to je dobro pitanje", rekla je.

Aniston i Pit imali su jednu od najuzbudljivijih holivudskih romansi, a povezivani su od 1998. godine. Dve godine kasnije venčali su se u Malibuu na raskošnoj ceremoniji, a onda je 2005. godine celi svet pratio njihov razvod i njegovo povezivanje s Anđelinom Džoli nakon što su te godine radili na filmu "Gospodin i gospođa Smit".

Aniston i Pit su poslednjih godina u odličnim odnosima, a glumac je prisustvovao njenoj proslavi 50. rođendana 2019. godine. Na dodeli nagrada 2020. godine par je viđen kako se grli i smeje iza pozornice, što je oduševilo obožavatelje, te nije tajna da su danas prijatelji.

Video: