Kevin Džonas zna kako da začini stvari u spavaćoj sobi.

Braća Džonas su u epizodi podkasta ,,Hey Jonas!", emitovanoj u četvrtak, 4. juna ugostili Bila Naja i razgovarali o omiljenoj muzici.

„Koju muziku slušate da se razmrdate?“, pitao je Naj (70), Džoa Džonasa, Nika Džonasa i Kevina Džonasa.

„Misliš, da se razmrdamo u spavaćoj sobi?“, odgovorio je Džo Džonas (36).

Plejlista

Zatim je Kevin Džonas (38), rekao da ima „plejlistu“, a Džo ga je pitao šta se nalazi na njoj.

„To su sve njene omiljene pesme“, rekao je Kevin, misleći na svoju suprugu Danijel.

Zabranjen bend

Džo je zatim napomenuo da je Danijelin omiljeni bend ,,DNCE", koji predvodi upravo Džo.

„To se neće desiti“, rekao je Kevin. „To je Majkl Buble, to je taj tip muzike.“

Kevin i Danijel su u braku 16 godina i imaju dve ćerke: Alenu (12), i Valentinu (9).

Pesma

Kevin je prošlog meseca objavio svoju drugu solo pesmu pod nazivom „Little Things“, koja odaje počast aspektima njegovog braka koji mu najviše znače.

„To je sjajan nastavak moje priče sa Danijel, zaista jeste“, rekao je za People. „Pred nama su tri velika godišnja perioda: ove godine veliki rođendan za nju, sledeće godine veliki rođendan za mene, a zatim 20. godišnjica braka 2029. godine, što je ludo kada se o tome razmišlja.“

Turneja

Grupa ,,Jonas Brothers" je u vreme intervjua bila na turneji, a Kevin je rekao da uživa da svoje slobodne dane provodi kod kuće u Nju Džersiju sa porodicom.

„Danas me više privlači nego juče i više sam zaljubljen u nju nego što sam bio juče“, rekao je o njihovom odnosu.

Kevin je nastavio: „Mnogi ljudi se rano venčaju i mogu da se udalje jer postaju nove osobe. Mislim da je ono što je zaista bilo lepo to što smo oboje otkrili ko smo kao pojedinci dok smo rasli i samo se sve više i više zaljubljivali jedno u drugo.“

Inspiracija

Što se tiče njegove muzike, snaga njihovog odnosa ga je inspirisala da više piše i stvara pesme — ali nije imao neposredne planove da ih objavi.

„Nemam nikakva očekivanja od muzike“, rekao je. „Srećan sam što mogu da sviram ono što želim, da stvaram ono što želim i da objavljujem ono što smatram istinitim za sebe.“

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