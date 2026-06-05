Verenica slavnog fudbalera Cristiano Ronaldo retko propušta velike modne događaje, pa je tako i ovog puta bila među zvanicama na glamuroznoj reviji modne kuće Valentino u Rimu. Spektakl je okupio brojne poznate ličnosti, među kojima i oskarovku Gvinet Paltrou, a sve oči bile su uprte u Georginu Rodrígez.

Za ovu priliku Georgina je igrala na sigurno, od glave do pete nosila je komade slavne italijanske kuće. Izabrala je plišanu haljinu iz kolekcije za proleće 2026. sa spuštenim ramenima, model koji prati liniju tela i diskretno je naglašava. Cena ove haljine Oko 6.600 dolara. Stajling je upotpunila velikom Valentino torbom vrednom oko 3.800 dolara, koja je svojim dimenzijama pomalo „ukrala“ pažnju ostatku kombinacije. Luksuzni detalji tu nisu stali, na ruci joj je blistao sat brenda Chopard čija cena ide i do 40.000 dolara, dok su prstenje i minđuše dodatno podigli nivo glamura. Naravno, tu je i njen raskošni verenički prsten.

Ali pravi modni okidač bile su cipele. Georgina je obula otvorene sandale modne kuće Valentino vredne oko 1.100 dolara, koje su na društvenim mrežama izazvale podeljena mišljenja. Dok su jedni oduševljeni izborom, drugi tvrde da ovakav model ne ide uz haljinu i da kvari celokupan utisak.

Ipak, mnogi smatraju da joj ova elegantna kombinacija stoji bolje nego većina stajlinga koje je ranije nosila. Neki su čak povukli paralelu sa italijanskom divom Monikom Beluči i njenom legendarnom pojavom u filmu Malena.

Zanimljivo je da je Georginin stil godinama bio česta meta kritika, naročito na društvenim mrežama. Međutim, otkako je objavljeno da su ona i Ronaldo vereni, ton komentara počeo je da se menja. Istina je da njen način odevanja nije drastično evoluirao, i dalje bira glamurozne, upečatljive komade, ali čini se da je publika danas spremnija da joj progleda kroz prste.

A ako je verovati komentarima, njen modni rejting bi mogao još da poraste onog dana kada stane pred oltar sa slavnim Portugalcem. Jer ponekad, izgleda, status u ljubavi utiče i na modni imidž.