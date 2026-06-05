Jedna mama je nedavno ostala u šoku pošto je njen otac "negodovao" jer je za džaba provodio vreme sa unukom. Zato je brže bolje napisala šta se desilo na popularnom forumu za mame "Mumsnet" i upitala ostale roditelje za mišljenje.

- Moj tata se danas dobro "našalio", ali se niko nije smejao. Roditelji su mi nedavno došli u posetu, otac je ubrzo počeo da se igra sa ćerkicom, ona njega obožava. I tako, igrali su se, a onda je on ustao i rekao mi da ide "u banku po svoju platu". Zbunjeno sam ga pogledala i pitala o kojoj plati je reč, a on mi je rekao "za ovo", što je značilo da je očekivao da mu platim jer se igrao sa unukom - napisala je anonimna majka.

Potom je upitala da li je nerazumno to što se oseća povređeno jer njenog oca mrzi da provodi vreme sa unukom.

- Mislim da se šalio - napisao je jedan.

- Zašto to mislite? Svi ​​ostali to shvataju kao šalu - dodao je drugi, podržavajući šalu njenog oca.

- Pogrešno si razumela, čovek se samo šalio - samo su neki od komentara korisnika koji su pokušali da opravdaju ponašanje njenog oca.

Međutim, mama je bila ubeđena da nije reč o šali, pa je i ovo dodala u objavu:

- Nije se šalio, bio je ozbiljan, rekao je da treba da se igra sa mnom ili sa bakom, pa je otišao u šetnju.

A šta vi kažete? Da li je deda preterao ili nije?