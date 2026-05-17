Bugarska predstavnica Dara pobednica je Evrovizije 2026 sa pesmom „Bangaranga“, koja je tokom takmičenja izazvala brojne reakcije publike zbog neobičnog naziva i zaraznog refrena.

Neobičan naziv pesme privukao pažnju publike

Pesma „Bangaranga“ izdvojila se upečatljivim ritmom i kombinacijom različitih muzičkih stilova, ali je posebnu pažnju izazvao njen naslov koji je mnogima zvučao potpuno nepoznato.

Iako deluje kao izmišljena reč, izraz zapravo ima poreklo na Jamajci. Reč „Bangarang“ dolazi iz jamajčanskog patoisa, kreolskog jezika koji se govori na Jamajci, i najčešće označava haos, nered, pobunu ili bunt.

Šta znači „Bangaranga“?

U bugarskoj verziji pesme izraz je prilagođen u „Bangaranga“, a prema tumačenjima fanova i komentatora Evrovizije simbolizuje snažnu, buntovnu i slobodnu ženu. Upravo zbog te energije i upečatljivog nastupa bugarska pevačica Dara je uspela da osvoji publiku širom Evrope i odnese pobedu na Evroviziji 2026.

Pesma je tokom takmičenja postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi su pokušavali da otkriju pravo značenje misteriozne reči iz refrena koja je obeležila ovogodišnji Eurosong.

