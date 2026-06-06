Kimberli Vajat kaže da je pre dve godine ugradila veštački kuk, ali navodi da još uvek nije „potpuno” bez bolova dok se priprema za svetsku turneju grupe ,,The Pussycat Dolls".

„Vežbam baletske pokrete, radim 'relevé' i 'plié', a svake nedelje koristim i vratilo za zgibove“, rekla je Vajatova (44) za The Times UK govoreći o pripremama za turneju ,,PCD Forever", koja će obuhvatiti 21 grad. Sada kao trio, Kimberli Vajat, Ešli Roberts i Nikol Šerzinger povešće grupu ,,The Pussycat Dolls" na turneju prvi put od turneje ,,Doll Domination Tour" iz 2009. godine. (Ranije su pokušale da se ponovo okupe 2019. godine, ali su otkazale turneju zbog pandemije.)

Vajatova je rekla da je zamena kuka bila posledica toga što je „igrala iz večeri u veče, uvek želeći da sve izvede savršeno pred 10.000 ljudi“, ali i tri carska reza. (Ona i njen suprug, maneken Maks Rodžers, imaju troje dece uzrasta od šest do jedanaest godina.)

Zaštitni znak

Iako još uvek nije „potpuno“ lišena bolova, Vajatova navodi da je spremna da ponovo pokaže svoj zaštitni znak — pokret u kojem podiže nogu do glave.

„Podizanje noge će biti deo turneje“, rekla je. „Ta noga je moje nasleđe.“

Ipak, je dodala kroz šalu: „U budućnosti me verovatno u nekom trenutku čeka još jedna zamena kuka.“

Uprkos tome, Vajatova je izjavila da priliku za ponovno okupljanje grupe ne uzima zdravo za gotovo:

„To što smo ponovo dobile ovu priliku u četrdesetim godinama znači nam mnogo više nego što nam je značila u dvadesetim.“

Nastup

Nikol Šercinger, Ešli Roberts i Kimberli Vajat su 25. maja nastupile na dodeli nagrada ,,American Music Awards 2026" kao tročlana grupa nakon nedavnog okupljanja, koje je najavljeno u martu 2026. zajedno sa njihovom novom pesmom „Club Song“.

Njih tri su uskladile svoje modne kombinacije, koje su fanove vratile u rane 2000-e.

„Neverovatno je. Verujem da nam je to možda bio prvi nastup 2006. godine i ludo je koliko vreme leti kada pomisliš da je prošlo već 20 godina. Basta Rajms je legenda“, rekla je Šercingerova za People uoči dodele nagrada. „Obožavamo ga. Zapravo sam upravo tokom vikenda imala nekoliko nastupa sa njim u inostranstvu, i ponovo biti zajedno sa njim, deliti istu scenu s njim, uvek je čast.“

Šercingerova je dodala: „A onda, biti sa svojim devojkama u ovom novom izdanju, kao žene kakve smo sada u ovoj fazi života, i nadamo se da ćemo biti svetlo nade, radosti i snage za sve, veoma nam je važno, jer nam je to sada potrebnije nego ikada. Tu smo da ljudima pružimo upravo to.“

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