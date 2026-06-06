Glumica Džejn Simor, koju publika širom sveta pamti kao Bondovu devojku te zvezdu serije "Dr. Quinn, žena vrač", zablistala je na humanitarnoj gala večeri Race To Erase MS održanoj u hotelu Fairmont Century Plaza u Los Anđelesu.

Na narandžastom tepihu pojavila se u društvu partnera Džona Zambetija, doktora hitne medicine i muzičara, s kojim je razmenjivala nežnosti pred fotografima. Par nije sakrivao emocije, a poljupci i zagrljaji još su jednom potvrdili da njihova ljubavna priča i dalje cveta.

Za ovu priliku 74-godišnja glumica je odabrala elegantnu crnu haljinu prekrivenu šljokicama, uz prozirni plašt obrubljen perjem koji je razigrano širila pred okupljenim fotografima. Događaj Race To Erase MS tradicionalno okuplja poznata lica i donatore kako bi prikupili sredstva za istraživanje i lečenje multiple skleroze, a Simor je jedna od brojnih zvezda koje redovno podržavaju ovu humanitarnu inicijativu.

Iza Simor je bogata karijera duga više od pet decenija. Svetsku slavu stekla je 1973. kao Soliter u bondovskom hitu "Živi i pusti umreti", a kasnije je osvojila publiku naslovnom ulogom u seriji "Dr. Quinn, žena vrač". Tokom života bila je u četiri braka te je majka i maćeha šestoro dece.

Nakon brojnih životnih uspona i padova nije očekivala da će ponovo pronaći veliku ljubav, no upravo se to dogodilo kada je upoznala Zambetija.

Njihova je priča započela 2023. godine, kada su ih, prema glumičinim rečima, praktički spojila njihova deca. Upoznali su se na koncertu zajedničkog prijatelja Švejzija, a od tada su nerazdvojni. Simor je više puta istakla kako je upravo u Džonu pronašla savršenog partnera, a zanimljivo je da ne slave godišnjicu jednom godišnje, već svakog meseca.

Svakog četvrtog u mesecu Zambeti joj šalje ruže, bez obzira na to gde se nalazi, a glumica priznaje da je srećnija nego što je bila godinama. Iako je iza nje četiri puta izrečeno sudbonosno da, danas ne planira novi brak jer, kako kaže, ne želi menjati ono što je već savršeno.