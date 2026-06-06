Težak period se konačno završava za tri horoskopska znaka 7. juna 2026. godine.

Pluton u retrogradnom hodu predstavlja idealan astrološki tranzit koji pomaže da nesigurnosti ostavimo iza sebe.

Međutim, ova intenzivna planeta najpre skreće pažnju na naše mane. Iako to može zvučati neprijatno, upravo nam to pomaže da uvidimo koliko su naše nesigurnosti dugo upravljale našim životima. Tokom ovog retrogradnog perioda, određeni horoskopski znaci uspevaju da se jednom zauvek oslobode tih osećanja.

Kada shvatimo koliko vreme brzo prolazi, postaje nam jasno da je život kratak i da ga treba živeti punim plućima. Zašto bismo gubili vreme razmišljajući o stvarima koje smatramo svojim manama? Vreme je da izgradimo samopouzdanje i usmerimo pažnju na ono što je pozitivno.

Ovan

Ovnovi vole da sebe smatraju nepobedivim ratnicima. Smatraju da mogu da reše svaki problem i da pritom ostanu smireni i ljubazni. To je uglavnom tačno, ali povremeno ih jedna ili dve nesigurnosti ipak uspore.

Ne vole da priznaju da imaju nesigurnosti, čak ni sami sebi. Ipak, to je deo ljudske prirode. Dobra vest je da je prihvatanje sopstvene nesigurnosti prvi korak ka njenom prevazilaženju. U nedelju, retrogradni Pluton pomaže u tome, mada proces neće biti lak.

Ovnovi konačno uviđaju da se njihovi problemi stalno ponavljaju i da proizlaze iz osećaja nedovoljne vrednosti. Sada kada su toga svesni, mogu da počnu da rade na promeni. Upravo tada počinje pravo oslobađanje od tereta prošlosti.

Škorpija

Škorpije će ovog dana duboko zaroniti u sebe. Više nisu spremne da ostanu zarobljene u nesigurnosti kada znaju da postoji izlaz — samo ga još nisu pronašle.

Tu nastupa retrogradni Pluton. Proces izlečenja konačno počinje. Tokom tog unutrašnjeg istraživanja, Škorpije dolaze do važnog saznanja koje je dugo bilo potisnuto. Kada ga osvestite, ono vas trajno oslobađa.

Ovo je dan kada prestajete da gledate na sebe kroz negativnu prizmu. Možete verovati da je sve što se dešava u vašu korist. Postajete nova i unapređena verzija sebe, a ta promena ima potencijal da dugo traje.

Jarac

Jarčevi su oduvek znali čega se plaše, ali nisu bili spremni da se suoče sa tim strahom. Tokom retrogradnog Plutona u nedelju odlučuju da ga jednom zauvek pogledaju u oči.

U osnovi svega nalazi se strah od neuspeha. Jarčevi su spremni da prođu kroz gotovo svaku vrstu odricanja kako bi uspeli. Međutim, čak i kada ostvare uspeh, zadovoljstvo često izostane jer ih je put do cilja previše iscrpeo.

Zahvaljujući energiji Plutona, konačno shvatate da nema razloga za strah. Vaša sposobnost da uspete prirodan je deo vaše ličnosti. Niste neuspešni i vrlo verovatno nikada nećete ni postati. Težak period se završava upravo zato što konačno počinjete da budete blaži prema sebi, prenosi Your Tango.

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