Objavljen je prvi izgled scene za Pesmu Evrovizije 2026 u Beču, za koju su zaduženi austrijski emiter ÖRF i Evropska radiodifuzna unija. Impresivnu scenografiju osmislio je iskusni Florian Wieder, a u njenom centru nalazi se LED površina u obliku zakrivljenog lista, koji simbolizuje novi početak, zajedništvo i raznolikost evropske muzike.

Scena je dodatno oblikovana zaobljenim lukom i zlatnom konstrukcijom koja donosi kontrast organskim linijama i naglašava umetnički koncept, spajajući prepoznatljivi identitet Evrovizije sa savremenim kreativnim rešenjima.

Takmičari će biti smešteni blizu bine i povezani prolazom koji omogućava direktan kontakt sa publikom i tradicionalnu pobedničku šetnju kroz dvoranu Wiener Stadthalle, gde će se finalne večeri održati 12, 14. i 16. maja.

Ovo je deseti put da Wieder radi kao glavni scenograf Evrovizije, iza sebe već ima niz zapaženih projekata od 2011. godine, uz nekoliko izuzetaka.