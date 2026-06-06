Šon Pen otkriva zašto je preskočio 98. dodelu Oskara, na kojoj je ranije osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

„Nije samo [to što je] dodela nagrada“, rekao je glumac (65), u intervjuu sa novinarkom Kejtlan Kolins za ,,CNN" u petak, 5. juna, tokom Tribeka filmskog festivala, kako navodi Variety.

Pen je dalje objasnio da dodele nagrada predstavljaju „socijalnu nelagodnost“ za njega i „previše ljudi“.

„Bilo bi isto kao kada bi ova grupa išla na afterparti, a jedan od nas ušao u to“, rekao je Pen. „Sada sam doneo odluku, i to doživotnu, da ne idem nigde gde treba da budem u grupi većoj od osam ljudi.“

Anksioznost

Šon Pen je dodao da smatra da ovakvi događaji daju 15 minuta po osobi, što kod njega izaziva anksioznost, strah i nelagodu.

„Dva puta kada sam bio [na Oskarima], osećao sam olakšanje što sam pobedio, jer su mnogi ljudi tamo zaista naporno radili za to“, rekao je on. „Tu su i političke igre u vezi sa tim stvarima.“

Pen je ranije osvojio Oskare za najboljeg glumca za uloge u filmovima ,,Milk" (2008) i ,,Mystic River" (2003).

Rekao je i da je kolegama iz filma ,,One Battle After Another" poručio da bi neodlazak na ceremonije bio „bolji za njegovo mentalno zdravlje“, pa je umesto toga otputovao u Kijev, prestonicu Ukrajine, kako bi pružio podršku zemlji tokom rata Rusije i Ukrajine. Tamo je dobio i posebno priznanje — statuetu Oskara napravljenu od metala iz voza oštećenog u ratu, koju mu je 17. marta uručio Oleksandr Perkovski iz Ukrajinskih železnica.

„Zaista sam prvi put uspeo da uživam u dodeli Oskara“, rekao je u intervjuu o tome što je ceremoniju pratio iz daljine. „Bilo je odlično.“

Odluka

Pen je naveo da je odluku da prestane da prisustvuje dodelama nagrada doneo ranije ove godine.

„Najbolje što sam ikada osećao bilo je olakšanje“, rekao je. „Znajući da više ne moram da idem, otišao sam još jednom ove godine — bio sam na Zlatnim globusima, prvi put. I tada sam odlučio: ‘Ne mogu ovo da radim.’“

Fanovi

Takođe je govorio o tome da mu smeta kada fanovi tokom ceremonija i van njih traže selfije.

„Ljudi nikada ne bi trebalo da prave selfije ni sa kim“, rekao je Pen. „To je loše za vas, loše za sve. To je nešto što iscrpljuje dušu. To je kao: baka koja je preživela Holokaust i njen šestogodišnji paralizovani unuk dolaze da se fotografišu? To je jasno ne.“

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