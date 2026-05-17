Mnoge domaćice se žale da im veš nakon pranja ne zadržava miris, čak i kada koriste omekšivač. Međutim, problem najčešće nije u količini omekšivača, već u načinu pranja i navikama koje utiču na to da odeća izgubi svežinu već nakon kratkog vremena.

Jedna od najčešćih grešaka je pranje na previsokim temperaturama, iako se većina odeće jednako dobro može oprati i na nižim ili mlakim temperaturama uz kvalitetan deterdžent. Visoke temperature treba koristiti samo za posteljinu i peškire koji zahtevaju dodatnu dezinfekciju.

Takođe, preterivanje sa deterdžentom i omekšivačem može napraviti suprotan efekat, jer se ostaci zadržavaju u tkanini, otežavaju ispiranje i dovode do neprijatnih mirisa. Zbog toga je važno pratiti preporučene doze i ne preterivati.

Posebna greška je i korišćenje omekšivača za sve vrste tkanina. On može oštetiti upijajuća svojstva peškira i tehničkih materijala poput sportske odeće, pa ga nije preporučljivo koristiti univerzalno.

Problem može nastati i zbog prečestog pranja farmerki, koje proizvođači čak preporučuju ređe održavanje kako bi se očuvala boja i struktura materijala. Takođe, nepravilno sušenje, pretrpan bubanj veš mašine i loše održavanje same mašine dodatno utiču na gubitak svežine odeće.

Na kraju, zaključak je da dugotrajan miris odeće ne zavisi od veće količine hemije, već od pravilne rutine pranja, odgovarajuće temperature, doziranja i održavanja veš mašine. Kada se ti koraci ispoštuju, veš može zadržati svežinu i do nekoliko dana nakon pranja.