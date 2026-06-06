Uređenje spavaće sobe tako da stvara mirno okruženje može pozitivno uticati na vašu sposobnost da se opustite i „isključite“ na kraju dana.

Pošto mozak formira jake veze između prostora i ponašanja, kada spavaća soba deluje mirno, organizovano i emocionalno bezbedno, to nervnom sistemu šalje signal da je vreme za smirivanje i odmor, objašnjava dr Majkl Veter, klinički psiholog. S druge strane, spavaća soba koja deluje previše stimulativno ili haotično može otežati umu i telu da se odvoje od stresa.

To je jedan od razloga zašto hotelske sobe često deluju toliko opuštajuće — čak i kada nisu posebno luksuzne. One su namerno uređene tako da ništa ne odvlači pažnju, objašnjava Orna Fejders, vodeća dizajnerka i stručnjakinja za organizaciju doma. Rekreiranje istog osećaja mira kod kuće počinje promišljenim izborima u dizajnu.

Stručnjaci za san, psihologiju i dizajn su podelili savete o rasporedu nameštaja, osvetljenju i organizaciji koji mogu pomoći da lakše zaspite i budite se odmorniji.

Stvaranje simetrije u nameštaju

Kada uređujete spavaću sobu radi boljeg sna, prvi korak je da krevet postavite uz čvrst zid, a ne ispod prozora. Takođe treba da imate jasan pogled na vrata, ali da krevet ne bude direktno u liniji sa njima, kaže Orna Fejders za sajt Martha Stewart.

„Dizajneri to zovu ‘komandna pozicija’, jer možete da vidite ko ulazi, ali niste na putanji kretanja“, dodaje ona.

Iako je postavljanje kreveta ispod prozora uobičajeno, Derek Hejls, osnivač i glavni urednik sajta ,,NapLab.com", preporučuje da se to izbegava kad god je moguće.

Kada pravilno postavite krevet, dodajte iste noćne stočiće sa obe strane kako biste stvorili simetriju i dobili praktičan prostor za odlaganje. Međutim, to treba uraditi samo ako prostor dozvoljava. Trebalo bi da možete da hodate udobno sa obe strane kreveta bez okretanja u stranu, kaže Fejdersova.

Isto pravilo važi i za komodu — krevet ne treba da bude „stisnut“ uz nju. „Kada soba deluje fizički skučeno, telo to oseća, čak i ako ne možete tačno da objasnite zašto“, dodaje ona.

Postavljanje komode na zid naspram kreveta takođe stvara priliku da se iznad nje postavi umetnička slika. Hejls preporučuje izbor neutralnog ili umirujućeg umetničkog dela, jer je to često prvo što vidite kada legnete i kada se probudite.

Smanjenje stimulacije

Izbor mekšeg osvetljenja, smanjenje buke, podešavanje temperature na prijatnu vrednost i unošenje umirujućih boja mogu smanjiti fiziološku pobuđenost i podržati zdrave obrasce spavanja, kaže dr Veter.

„Ljudi često potcenjuju koliko vizuelna prekomerna stimulacija može suptilno da održava mentalnu budnost, čak i kada se fizički osećaju umorno“, dodaje on.

Slojevito osvetljenje je ključno u spavaćoj sobi za Fejdersovu. Plafonsko svetlo je korisno ujutru, ali noćne lampe sa toplom svetlošću — 2700K ili manje — bolje su za večernje opuštanje.

„Plafonsko svetlo govori mozgu da je još dan“, kaže ona. „Meko svetlo lampe govori mozgu da se dan završava i pomaže nam da se pripremimo za kvalitetan san.“

Uklanjanje nereda

Pretrpan i neorganizovan prostor može stvoriti blagi osećaj nedovršenih obaveza ili kognitivnog preopterećenja, kaže dr Veter. Čak i kada niste svesno fokusirani na nered, mozak i dalje u pozadini obrađuje vizuelne podražaje.

„To može doprineti povećanom stresu, poteškoćama u opuštanju, ubrzanim mislima i osećaju da se um ne može potpuno smiriti noću“, kaže Veter. „Kod osoba koje su već sklone anksioznosti ili stresu, neuredna okruženja mogu pojačati te simptome i ometati uspavljivanje.“

Dok organizujete spavaću sobu, obratite pažnju na to gde se nered najčešće gomila. Površine poput noćnih stočića i komoda lako postaju mesta za odlaganje svega i svačega. Da biste sprečili da nered remeti san, pobrinite se da svaka stvar ima svoje mesto.

„Ako volite da imate mnogo stvari u sobi, pokušajte da izaberete noćni stočić sa više fioka ili dodate manju komodu koja može da primi predmete koje često koristite“, kaže Hejls.

Uklanjanje elektronike

Sa psihološke strane, dr Veter preporučuje da se iz spavaće sobe uklone emocionalno aktivirajuće stvari kad god je to moguće. Radni materijali, previše elektronike, svetli ekrani i uređaji sa stalnim obaveštenjima mogu otežati mozgu da razlikuje vreme rada i vreme odmora.

„Idealno, spavaća soba bi trebalo da bude psihološki povezana sa snom, opuštanjem i emocionalnim oporavkom, a ne sa stimulacijom, konfliktom ili zahtevima za performans“, kaže on. „Čak i televizori i telefoni mogu nesvesno držati um aktivnim duže nego što ljudi shvataju, posebno zbog društvenih mreža, vesti ili emocionalno nabijenog sadržaja pre spavanja.“

Čak i punjenje uređaja pored kreveta može negativno uticati na san. Hejls kaže da su ljudi skloniji da posegnu za telefonom ako se probude tokom noći, što remeti prirodni ciklus spavanja.

Ako morate da imate televizor u spavaćoj sobi, Fejdersova preporučuje da ga sakrijete u ormar kada se ne koristi. „Crni ekran koji vas gleda preko sobe nije opuštajući“, kaže ona.

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