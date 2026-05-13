Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 se završilo, a Srbija se plasirala u finale i boriće se za što bolji plasman, a u najboljem slučaju za prvo mesto u subotu, 16. maja.

Međutim, kako kladionice kažu da za pobedu na Evroviziji je i dalje favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 20. mestu.

Ko su momci iz benda?

Bend predvodi Luka Aranđelović, a članove čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Inače, Pavle i Luka su rođena braća.

Koliko je Luka talentovan za muziku svima je očigledno, a poznato je i čime se bavi van scene.

Pored pevanja, posvećuje se i sportu, te je ranije isticao da je radio kao fitnes trener kako bi prikupio novac za svoju muzičku karijeru. Ali Luka ima još jednu divnu ulogu u svom životu, odnosno on je nastavnik klasične gitare.





Dugi nokti na rukama

"Zašto Luka na jednoj ruci ima duge, a na drugoj kratke nokte?", glasilo je jedano od pitanja na koje su momci iz grupe Lavina odgovarali na svom TikTok nalogu, a postavila ga je watermelow21.



— Da bih mogao da iskopam oči kolegama iz benda kada me zezaju dok odgovaram na pitanja. (smeh) Ja sam, pored toga što pevam, klasičan gitarista i nastavnik gitare, a klasična gitara se svira dugim noktima.

