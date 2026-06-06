Ovo je doba godine kada garderoba menja svoj karakter; postaje laganija, živopisnija i šarenija. S dolaskom sparnih letnjih temperatura vreme je da jakne i džempere spremimo u ormar i izvadimo košulje i šarene topove koje možemo nositi od jutra do večeri. A postoji li bolji trenutak za ponovno otkrivanje heklanog topa?

Reč je o komadu koji često povezujemo s prošlošću i gotovo retro estetikom 70-ih godina, ali upravo je u tome njegova najveća snaga. Njegova dvostruka priroda čini ga istovremeno romantičnim i modernim, opuštenim, ali i izrazito modno osvešćenim. To je odevni predmet koji i najjednostavniji autfit može pretvoriti u nešto što na prvi pogled deluje letnje, sofisticirano i pažljivo stilizovano.

Heklani top je takođe neverovatno svestran. Može se nositi uz opušteni teksas, lanene pantalone, lepršave suknje ili bermude, jednako dobro funkcioniše uz visoke potpetice, sandale ili baletanke. Prijatan je na koži, jednostavan za stilizovanje i sposoban da da karakter čak i najminimalističkijim kombinacijama.

Heklani top na modnim pistama za proleće/leto 2026.

Na modnim pistama heklani komadi udaljavaju se od doslovnog i očekivanog shvatanja koje većina nas ima o heklanom trendu i poprimaju sofisticiranije i svestranije oblike.

Kod pojedinih modnih kuća heklani top postaje deo bogate boho vizije ispunjene lepršavim dezenima i resama. Brend ,,Isabel Marant" reinterpretira ga kroz prepoznatljivu neopterećenu parišku senzualnost koja već godinama definiše identitet brenda: uske siluete, prozračne ,,openwork" tehnike i lagano slojevito odevanje osmišljeno za prelazak iz dnevnih u večernje kombinacije.

I brend ,,Burberry" prihvata povratak ručno izrađenih tekstura, uvodeći heklane detalje u autfite inspiirisante ,,utility" stilom i kombinuje ih s pantalonama i sandalama za urbane, savremene kombinacije koje jednako dobro funkcionišu u gradu i na odmoru. S druge strane, ,,Balmain" prenosi heklane komade u glamurozniju i strukturiraniju dimenziju kroz geometrijska preplitanja i efektne igre prozirnosti.

Za razliku od ultra čistog minimalizma koji je dominirao poslednjih sezona, heklanje sa sobom donosi osećaj nostalgije, slobode i autentičnosti koji danas deluje savremenije nego ikad. Zato ne iznenađuje što nove verzije obuhvataju sve, od mikro topova koji prianjaju uz telo poput druge kože do opuštenijih i izrazito boemskih modela. Tu su i neutralne palete boja, intenzivni tonovi, kao i različite vrste ručne izrade koje ponekad deluju gotovo ,,couture".

Heklani topovi: trendi modeli za leto 2026.

Više od prolaznog trenda, heklani top još jednom potvrđuje status jednog od onih modnih komada koji uspešno nadilaze sezone i različite estetske pravce bez gubitka privlačnosti. Reč je o letnjem klasiku koji savremena moda neprestano iznova osmišljava, spajajući nostalgiju za sedamdesetima, bezbrižan duh odmora i novu, opuštenu senzualnost, prenosi Vogue.



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