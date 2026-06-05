Svetlozeleni listovi i nežna struktura mnogima su prvi znak da je stigla sezona laganijih, svežih obroka. Ipak, iako važi za jednu od najzdravijih i najjeftinijih namirnica u ovom periodu godine, stručnjaci upozoravaju da nije podjednako dobar za sve. Za razliku od zimskog kiselog kupusa, mladi kupus je bogatiji određenim vrstama ugljenih hidrata i vlakana koji kod osetljivih osoba mogu izazvati nadimanje, grčeve i osećaj težine u stomaku. Razlog je način na koji se ovi sastojci razgrađuju u crevima, deo njih se ne vari u tankom crevu, već dospeva u debelo crevo gde dolazi do fermentacije, što stvara gasove. Zbog toga se najčešće dešava da se neprijatni simptomi jave već sat vremena nakon obroka, posebno ako se kupus jede sirov i u većim količinama.

Stručnjaci ističu da oprez treba da imaju osobe sa osetljivim digestivnim sistemom, kao i oni koji imaju problema sa nadimanjem i grčevima.

Ipak, mladi kupus ne mora da se izbegava u potpunosti. Način pripreme igra ključnu ulogu. Kratko termičko obrađivanje, poput blanširanja ili kratkog kuvanja, može značajno da smanji supstance koje izazivaju nadimanje i učini ga lakšim za varenje. Nutricionisti upozoravaju i na količinu, kod osetljivijih osoba preporučuje se umeren unos, dok se kao orijentir navodi oko šolje sitno seckanog kupusa dnevno, što je približno manja porcija od četvrtine glavice. Sve preko toga, naročito u kombinaciji sa lukom, mahunarkama ili gaziranim pićima, može dodatno opteretiti varenje.

Zanimljivo je da kombinacije koje se često jedu uz mladi kupus, poput pasulja ili gaziranih napitaka, mogu dodatno pojačati fermentaciju u crevima, pa se osobama sa osetljivim stomakom savetuje da ih ne kombinuju u istom obroku. S druge strane, kratko dinstanje uz začine poput kima može pomoći varenje, jer određeni sastojci iz začina opuštaju crevne mišiće i smanjuju neprijatne simptome.

Iako se često smatra “superhranom proleća”, razlike između mladog i starog kupusa nisu toliko velike koliko se misli, mladi ima više vitamina C, dok stariji tokom vremena razvija drugačiji profil vlakana i antioksidanasa.

Zaključak je jednostavan - mladi kupus jeste zdrav i poželjan na jelovniku, ali ključ je u načinu pripreme i količini. Kod osetljivijih osoba, blaga termička obrada i umeren unos prave razliku između laganog obroka i neprijatnog osećaja u stomaku.