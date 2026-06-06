Za Kajli Džener leto je počelo u punom zamahu, a njene svakodnevne objave oduševljavaju njene fanove, kojih samo na Instagramu ima više od 382 miliona.

Mogulka i milijarderka priredila je svojim prijateljicama, ali i svojoj deci, luksuzno putovanje na ostrvima Turks i Caicos. Putovanje ima tri glavna cilja — prvo je predstavljanje njene nove kolekcije za brend Kylie Cosmetics, drugo je nostalgija za “King Kylie” erom koja je harala 2016. godine, a treće je samo uživanje u suncu i odmor sa svojim voljenima.

Ona je plaže na popularnom ostrvu pretvorila u vlastite modne piste, a njeni bikiniji već su postali najtraženiji modeli ovog leta. Najmlađa sestra iz klana Kardašijan-Džener zasijala je tako u malom bikiniju s kamuflažnim printom. Dvodelni kupaći sadržao je klasični trouglasti gornji deo s minimalnim prekrivanjem i odgovarajući donji s vezanjem sa strane, stvarajući izgled koji je usklađen s današnjim trendom mikro bikinija.

Drugi bikini koji je nosila na prekrasnim plažama bio je istog oblika, ali u ružičastom printu inspirisanom zmijskom kožom.

Od samog početka putovanja ona deli sadržaj: Objavila je niz fotografija na kojima se cela ekipa ukrcava u privatni avion s prijateljima, uključujući Anastasiju “Stejsi” Karanikolaou i porosicu, dok svi nose odgovarajuće svetloružičaste trenerke Kylie Cosmetics. Na putovanju su joj se pridružila deca, osmogodišnja Stormi i četvorogodišnji Ajri, koje deli s bivšim partnerom, Trevisom Skotom.

Kajli je na putovanju promovisala apsolutno sve, od ogledala u odmaralištu do kokosovih ljuski iz kojih su pili — čak i suncobrane i ležaljke. Uz objavu na Instagramu napisala je: “Kajlino letnje putovanje!!! @kyliecosmetics.”

Video: