Duška Vučinić je srpska novinarka, voditeljka, komentatorka i šef službe za odnose s javnošću i korporativni imidž Radio-televizije Srbije.

Razvoj karijere

Nakon kraćeg rada kao stjuardesa u JAT ervejzu, televizijsku karijeru započela je 1990. godine na Trećem kanalu RTS-a.





— Stjuardese neretko imaju dozu straha od perserke. Najveći "greh" u avionu je da ti se pocepaju čarape, zato svaka stjuardesa mora da ima nekoliko pari sa sobom. Vidiš, meni se na prvom letu desilo da nisam zakočila kolica i ona su krenula da jurcaju. Trčala sam za njima, ne samo da sam pocepala čarapu nego sam slomila i štiklu. Putnici su aplaudirali i smejali se. Pogledala sam perserku i taj pogled ću pamtiti do kraja života. Molila sam boga da mi neko samo doda padobran, da skočim i nestanem — rekla je Duška jednom prilikom za "Kurir" vezano za iskustvo u avijaciji.



Radila je kao novinarka, voditeljka i urednica brojnih uspešnih emisija poput "Vodiću te samo reci gde", "Zvezde i poneka psovka", "Ponovo radi bioskop", "Kaži ako smeš", "Mama, tata i ja" itd. Nakon gašenja Trećeg kanala 2006. godine, prelazi na RTS 1, ali se ubrzo odlučuje na rad "iza kamere" i dolazi na mesto šefice službe za odnose s javnošću i korporativni imidž RTS-a.

Od 2004. godine je RTS-ova komentatorka Pesme Evrovizije i prepoznatljiva je po svojim često sarkastičnim komentarima.Takođe je bila RTS-ova komentatorka Dečje pesme Evrovizije od 2006. do 2010. godine, PR i pres menadžer Pesme Evrovizije 2008. u Beogradu i PR Beovizije, izbora za predstavnika Srbije na Evroviziji.

Detalji iz privatnog života

Rođena je i odrasla u Beogradu, kao jedino dete doktora veterine Dušana Vučinića i psihološkinje Snežane. U Beogradu je pohađala OŠ "Vuk Karadžić", prevodilački i arhivsko-muzejski smer gimnazije i fakultet.

— I po mami i po tati sam beogradsko dete, iako mnogi misle da sam Crnogorka.

Udavala se dvaput i oba puta se razvela. Iz drugog braka, sa Srđanom Lučićem, ima sina Aleksu, rođenog 1999. godine, koji je danas uspešan pilot, a jednom prilikom putem Instagrama, se pohvalila.





— Od danas i zvanično sertifikovani pilot. Idemo dalje. Level ap... Do kapetana. Bravo mali. Moj dečak. Moj sin — napisala je ona svojevremeno.