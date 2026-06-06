Da li ste se ikada zapitali zašto je svaki horoskopski znak drugačiji u odnosu na ostale?
Ako ste barem jednom postavili sebi ovo pitanje, odgovor leži u položaju planeta i njihovom kretanju koja utiču na posebne karakteristike svakog znaka Zodijaka. Da biste bolje upoznali znak u kome ste rođeni, pre svega je važno da znate koja planeta njime vlada.
Predstavljamo vam 12 horoskopskih znakova i njihove jedinstvene osobine.
Ovan
Ovnom vlada Mars, planeta koja predstavlja hrabrost i inicijativu. Poseduju impulsivnu energiju koja ih čini prirodnim vođama zbog čega jure u izazove ne razmišljajući o posledicama. Ovi ljudi cvetaju u takmičenju, a upravo ih ta snaga čini jedinstvenim.
Bik
Bik je snažan i nepokolebljiv zemljani znak. Pod vladavinom Venere, ovi ljudi su blistavi, senzualni i privlače stabilnost i luksuz.
Njihova fiksna priroda gradi trajnu lepotu i lojalnost. Vole prirodu, a ono što ih izdvaja je njihova nesalomiva odlučnost; kada se jednom obavežu, oni svoje snove pretvaraju u stvarnost.
Blizanci
Blizancima vlada Merkur, a ljudi rođeni u ovom znaku su radoznali i duhoviti. Njihova dvojna priroda, veština komunikacije i sposobnost da žongliraju idejama poput akrobata čine ih posebnim. Intelektualno su nadareni i svestrani, posedujući moć da svaki razgovor pretvore u avanturu, iako im se fokus ponekad raspline poput vetra.
Rak
Rakom vlada Mesec. Ovi ljudi su prirodno povezani sa svojim osećanjima i nepogrešivo predosećaju stvari. Zaštitnički nastrojeni i empatični, Rakovi stvaraju značajne emotivne konekcije. Oni jednostavno mogu da predosete tuđe raspoloženje, što ih čini posebnim.
Lav
Lav je rođeni vođa, voljen zbog svoje velikodušnosti i šarma. Pod vladavinom Sunca, ovaj vatreni znak zrači harizmom.
Lavovi obožavaju svetla pozornice i osvajaju svet oko sebe svojom kreativnošću.
Devica
Devica je moćan zemljani znak kojim vlada Merkur. Poznata po izuzetnoj inteligenciji, Devica briljira u analizi i pružanju pomoći drugima. Oni su praktični iscelitelji koji imaju moć da srede svaki haos svojom preciznošću. Njihova jedinstvenost ogleda se u perfekcionizmu i primećivanju detalja koje drugi propuštaju.
Vaga
Vaga je znak kojim vlada Venera. Ovaj vazdušni znak je omiljen zbog svoje diplomatije, a njeni tasovi uvek teže ravnoteži i lepoti. Kao šarmantni mirotvorci, Vage su pravi majstori u održavanju sklada među ljudima, unoseći u svaki odnos svoju kreativnost i osećaj za estetiku. Ono što ih čini jedinstvenim je njihova sposobnost da se izbore za pravdu i izgrade ravnopravne odnose.
Škorpija
Škorpija je moćan znak kojim vladaju Pluton i Mars, a njena glavna osobina je sposobnost da se uvek iznova podigne nakon teških situacija. Škorpije su strastvene, odane i imaju neverovatnu harizmu kojom privlače ljude. Ono što ih izdvaja je njihova snaga da iz svakog životnog poraza izađu mudriji, dok svoju privatnost i tajne čuvaju vrlo pažljivo.
Strelac
Pod vladavinom Jupitera, Strelac je večiti optimista i ljubitelj slobode. Oni su istraživači koji kroz putovanja i nova znanja stalno tragaju za smislom života. Njihova posebna energija leži u tome što uvek motivišu druge na razvoj i imaju sjajan smisao za humor, iako ponekad znaju da budu previše direktni i nediplomatični.
Jarac
Jarac je disciplinovan i ambiciozan znak koji voli red i jasne ciljeve. Kao rođeni stratezi, oni polako i sigurno grade uspeh svojim trudom i autoritetom.
Jarac se ističe po tome što je vrlo praktičan - prepreke ne vidi kao problem već kao izazov, i uvek mu je važniji dugoročan uspeh nego trenutno zadovoljstvo.
Vodolija
Vodolija je vazdušni znak pod vladavinom Urana, uvek okrenut budućnosti i pomaganju zajednici. Vodolije su originalni mislioci koji ne vole pravila i uvek se bore za napredak. Ono što ih čini jedinstvenim su njihov intelekt i hrabrost da idu neobičnim putevima, spajajući buntovnički duh sa željom da svet učine boljim mestom.
Ribe
Ribe su veliki sanjari koji svet posmatraju kroz emocije. Kao izuzetno kreativne, one često žive u svom svetu mašte i trude se da u sve unesu ljubav. Njihova intuicija je toliko jaka da razumeju šta drugi osećaju i bez reči, a njihova nežnost ih čini najboljim prijateljima kojima se svi obraćaju kada im je potreban mir i uteha, objašnjava Elle.
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