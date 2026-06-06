Da li ste se ikada zapitali zašto je svaki horoskopski znak drugačiji u odnosu na ostale?

Ako ste barem jednom postavili sebi ovo pitanje, odgovor leži u položaju planeta i njihovom kretanju koja utiču na posebne karakteristike svakog znaka Zodijaka. Da biste bolje upoznali znak u kome ste rođeni, pre svega je važno da znate koja planeta njime vlada.