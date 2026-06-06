Kolumbijska pevačica Šakira nakon raskida s Đerarom Pikeom posvetila se karijeri i sinovima, otkrivajući kako trenutno nema mesta za novu romansu. Zbog rekordne svetske turneje i priprema za Svetsko prvenstvo, raspored joj je ispunjen, a muzika joj je postala i terapija i najsnažniji glas.

Nakon razlaza s Pikeom, Šakira se sa sinovima preselila u Majami, gde joj je karijera uspešnija no ikad. Njena svetska turneja "Las Mujeres Ya No Lloran" (Žene više ne plaču) ušla je u istoriju kao najprofitabilnija turneja jednog latino izvođača. Takav tempo ne ostavlja joj vremena za ljubavni život.

- Žene koje su same se jako zabavljaju, da, to je istina, ali to se trenutno ne odnosi na mene jer sam jednostavno prezaposlena - rekla je Šakira, pojasnivši kako je pretrpana obavezama.

- Pripremam se za turneju po SAD-u, nastup na Svetskom prvenstvu i evropsku rezidenciju. Tu je i svakodnevni život moje dece, tako da nemam nikakav društveni život! - iskreno je priznala.

Album kao terapija i poruka osnaživanja

Raskid s Pikeom nakon 11 godina veze postao je globalna tema, a pevačica je svoj bol pretočila u muziku. Rezultat je album "Las Mujeres Ya No Lloran", koji je opisala kao transformaciju bola u snagu. Pisanje pesama bilo joj je "čista katarza".

Naslov albuma potiče iz saradnje s Bizarapom na pesmi koja je srušila četiri Ginisova rekorda, a u kojoj se obračunala s bivšim partnerom stihovima poput "Zamenio si Ferrari za Twingo". Pesma je postala globalna himna osnaživanja.

Neraskidiva veza sa Svetskim prvenstvom

Svetsko fudbalsko prvenstvo neizostavan je deo njene karijere i života.

- Moja istorija s fudbalom seže u 2006. godinu, a 2010. sam upoznala oca svoje dece. Zbog toga svoju decu zovem "Waka Waka deca", jer su rođeni zbog te pesme. To prvenstvo imalo je važan uticaj na moj život. I rodili su se oni, najbolja stvar koja mi se dogodila - ispričala je.

Pevačica smatra da svako Svetsko prvenstvo donosi nešto čarobno i nada se da će i ovo pridoneti okupljanju ljudi.

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